Ceylan: Yeni film için duygularımı bekliyorum

Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.03.2024 - 04:00

Akbank Sanat’ta düzenlenen söyleşi öncesi Ceylan’ın 1995’te çektiği kısa film Koza’nın da bir gösterimi yapıldı. Geçen yıl Kuru Otlar Üstüne filmiyle ödüller kazanan usta yönetmeni hayranları da büyük ilgiyle karşıladı. Ücretsiz olarak yapılan söyleşi için salonun önünde büyük bir kuyruk oluştu, sıraya geç girenler ise yönetmenin, festival direktörü Selim Evci’yle yaptığı yaklaşık iki saate yakın süren söyleşisini kaçırdı.

Ceylan’a olan ilgi sorulara da yansıdı, yönetmenle çalışmak isteyenler, ders almak isteyenler, fikir soranlar karşısında usta yönetmen herkesin sorusuna içtenlikle yanıt verdi.

"BELKİ DE HİÇ ÇEKMEM"

Ceylan, yeni projesinin ne olduğu sorusuna, “Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Duygularıma bırakıyorum, bekliyorum, kitap okuyorum, geziyorum sonra kendiliğinden bir şey yavaş yavaş hâkimiyet kuruyor üzerimde. Film çekmek için onu bekliyorum. Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum” dedi. Ceylan, yönetmenlerin birbirinden etkilenmesi hakkında da “Tarkovski’nin filmlerinde Eric Rohmer’dan şeyler görürüz. Bu çok normal ve benim hoşuma gidiyor. Sadece filmler değil, kitaplar, hayattaki her şey insanı etkiliyor. Bütün bunların toplamıyız aslında. Abbas Kiyarüstemi de bana çok kapı açtı. Onun filmlerinde de mutlaka büyük hikâyeler bulmak gerekmediğinin örneğini görmek çok heyecanlandırmıştı beni” diye konuştu.

"KASABAYI HÂLÂ İZLEYEMEM"

Söyleşi boyunca hata yapmanın normal olduğundan ve ilk zamanlarda yaptığı filmlerde çok fazla hata bulduğundan bahseden usta yönetmen, “Kasaba, Berlin’de gösterildiğinde çok kötü gelmişti, diyalogların çalışmadığını düşünmüştüm. Diyalogların çalışmıyor oluşu, bende tuhaf bir korku yarattı diyaloglara karşı. Hâlâ ‘Kasaba’yı izleyemem. Bu meseleyi halletmem için radikal çözümler aramaya başladım ve bir daha dublajla film yapmadım. Diyalog korkusu bende öyle bir travmaya neden oldu ki, son filmime kadar ‘Acaba burada bu diyaloğu çalıştırabilir miyim?’ gibi korkular yaşadım” dedi.