'Chicago' müzikali İstanbul’da…

Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:04

Güncelleme: 16.04.2025 - 18:10

50 Yıldır, o gün bugün tazeliğini her daim koruyan, bol ödüllü bir müzikal “Chicago”... John Kander’ın müzikleri, Fred Ebb’in şarkı sözleri ve Fred Ebb ile Bob Fosse’un metnini yazdığı müzikal, gazeteci, adliye muhabiri Watkins’in oyunundan uyarlandı. Dünya çapında ünlenmesi ise Richard Gere, Renee Zelweger, Catherine Zeta Jones'un başrolleri paylaştığı filmden (2002) sonra oldu. Halen dünya turnesinde olan ve İstanbul’a gelen ise 2024 tarihli yeni versiyonu. İzledim. Kusursuzdu. Mükemmeldi.

Bence bu büyük başarının ardındaki sihirli değnek Bob Fosse(1927-1987) adlı o eşsiz büyücüdür. Büyücü dediğim, Chicago doğumlu, olağanüstü yetenekli koreograf, ve tiyatro sinema yönetmeni… Cabaret, Lenny, All That Jazz filmleri onun imzasını taşır. Bu yeni sahnelenişte yine Bob Fosse egemenliği var. Bu kez sahneye koyan K. J. Mortimer ve koreograf Gary Chryst. Ama inanın her an Bob Fosse’un varlığı hissediliyor.

GÖZBOYAMACILIK HER YERDE...

Sahnede caz orkestrası ve 1920’lerin ışıltılı, pırıltılı, gözboyayıcı Şikago’su. Aynı hapishaneye düşen ve rekabet içindeki iki katil kadın. Roxie ve Vilma… (Hep erkekler kadınları öldürecek değil ya! Tersi de olur!) Hayat eşittir sahne. Ve birbirinden yetkin dansçılar, şancılar, muhteşem bir ekip, müthiş bir disiplin, her biri işinde usta... Müzik, ses, dans, devinim, dekor, kostüm, ışık bütünlüğü ve mükemmelliği….

Öykümüz aşk, kıskançlık, cinayet, intikam, yalan dolan, şan şöhret merakı, para sevdası, çıkar tutkusu, medyanın açgözlülüğü, yargının yolsuzluğu, adaletin çürümüşlüğü üzerinedir… Ezelden beri süregelen öyküler bu kez müthiş bir ironi, hiciv ve eleştirel bakışla ele alınıyor.

Zaten her şeyin satılık olduğu, yalan dolanın gerçekmiş gibi sunulduğu, sosyal medyanın, yapay zekayla hazırlanmış haberlerin, hele hele şiddettin her zamankinden daha yaygın, daha hoyrat, daha acımasız olduğu günümüzde, “Chicago” müzikali 50 yıl öncesinden çok daha güncel olmuş! Emeği geçenlere teşekkürler.