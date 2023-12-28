CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Tepe: ‘Hayalim Oksijeni bol Çankaya’
CHP Çankaya Belediye başkanı aday adayı Hikmet Tepe, “Hayalim oksijeni bol Çankaya” dedi.
CHP’li Tepe, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Tepe, aday olma nedenini “Soylu ve mayası sağlam bir şehir olan Ankara’yı çok iyi biliyorum. Ankara’yı tarihi, kültürel ve ideolojik kodları ve toplumsal yapısı ile çok iyi tanımaktayım. Çankaya’da 1984 tarihinden beri ikamet etmekteyim. Partide, uzun yıllara dayalı emeğim bulunmakta. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamamız oy artırma ile sağlanacaktır. Öz güvenim, heyecanım tamdır. Ankara siyasetinde ve demokrasi mücadelesinde çokça hikayemiz bulunmaktadır” ifadeleriyle açıkladı. Hedeflerinin temel ihtiyaçları karşılanmış, huzur ve refah içinde yaşayan bir kent yaratma, kent belediyeciliği sağlama olduğunu belirten Tepe, “Halk öncelikli bir belediye hayal ediyorum” dedi.
Tepe, projelerini ise şöyle sıraladı;
- İçinde konser de verilebilecek yeşil alanlar, çok amaçlı alanlar oluşturulacak.
- Sel suyunu depolayabileceğimiz, kışın buz pateni yapılabileceğimiz kanallar oluşturulacak.
- Spor alanları, yağmur suyu depolayan yer altı ve otopark alanları oluşturulacak.
- Daha yeşil oksijeni bol Çankaya sağlanacak.
- Engelli çocukları olan aileler için yeteri kadar kreşler açılacak.
- Yoksullara elektrik dağıtabilecek ve pazar yerlerinin üstünden geçecek güneş enerjisi üreten sistem yapılacak.
- Çocuklar için spor alanları oluşturulacak.
- Yılda bir gün otomobil olmayan ve çocuklara ait sokaklar olacak.
- Ev kadınlarını istihdama kazandıracak kadın kooperatifleri kurulacak. Zanaatkar üretimi desteklenecek.
- Kız öğrenciler için okullarda regl otomatı oluşturulacak.
- Yeni yapılan her eve 2 otopark şartı konulacak.
- Yaşlılar için bilgisayar, müzik, modern yaşamda gerekli kurslar sağlanacak.
- Yeşil alanlı apartmanlara yağmur suyu depolama ve yeraltı otoparkları için, imar izinlerinde norm konulması sağlanacak.
- Ev hayvanları için kural ve kolaylıklar yapılacak. Sokak köpekleri sahiplendirilecek ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için tedbirler alınacak.
- Kreşi olmayan mahalle kalmayacak.
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