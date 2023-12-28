CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Tepe: ‘Hayalim Oksijeni bol Çankaya’

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:57

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:57

CHP’li Tepe, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Tepe, aday olma nedenini “Soylu ve mayası sağlam bir şehir olan Ankara’yı çok iyi biliyorum. Ankara’yı tarihi, kültürel ve ideolojik kodları ve toplumsal yapısı ile çok iyi tanımaktayım. Çankaya’da 1984 tarihinden beri ikamet etmekteyim. Partide, uzun yıllara dayalı emeğim bulunmakta. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu sağlamamız oy artırma ile sağlanacaktır. Öz güvenim, heyecanım tamdır. Ankara siyasetinde ve demokrasi mücadelesinde çokça hikayemiz bulunmaktadır” ifadeleriyle açıkladı. Hedeflerinin temel ihtiyaçları karşılanmış, huzur ve refah içinde yaşayan bir kent yaratma, kent belediyeciliği sağlama olduğunu belirten Tepe, “Halk öncelikli bir belediye hayal ediyorum” dedi.

Tepe, projelerini ise şöyle sıraladı;