CHP’li Cığgın, Çankaya için aday adaylığını açıkladı: ‘Katılımcı demokrasi’ vurgusu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:58

Çığgın, aday adaylığını dün İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıyla açıkladı. Yoğun katılımlı açıklamada konuşan Cığgın, “Ülkemiz büyük bir buhran yaşıyor. İktidar yönetiminden kaynaklı sistemsel ve ekonomik krizler bizi nefes alamaz hale getirdi. Hepimiz mutsuz, umutsuz ne olacağını bilmeden ve karanlığın içinden yol almaya çalışıyoruz” dedi. İktidarın yönetim anlayışına işaret eden Çığgın, “İktidara kızdığımız ‘Ben yaptım oldu’ anlayışından vazgeçmezsek onlardan farkımız kalmayacak. Katılımcı demokrasi ve aktif yurttaşlık bizim yönetim anlayışımızın odağı olacak” diye konuştu. Hedeflerini de açıklayan Çığgın, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Çankaya’yı alt ve üst yapı çalışmaları bitmiş, modern bir cumhuriyet ilçesi yapmak için buradayım” ifadelerini kullandı. Çevrecilik prensiplerini yönetim esaslarının başlıca unsuru olarak göreceklerini belirten Cığgın, “Hedeflerimizin en temeline dijital dönüşümü ekleyeceğiz. Sürdürülebilir hareketliliği güçlendirecek döngüsel ekonomiyi destekleyeceğiz. İlçede katkı vermeye hazır tüm akademisyenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve girişimcilerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Parti genel merkezimiz ve karar vericiler takdir ettikleri durumda 2024 vizyonumuzu 2029’a taşıyacak yerel vizyon belgemizi de sizilerle paylaşacağım” dedi.

Sercan Çığgın kimdir?

CHPde Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Ankara İl Yöneticiliği, 2019 yerel seçim sürecinde Çankaya’da yapılan belediye meclis üyeliği ön seçiminde birinci olarak Çankaya ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 4 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. 23 Eylül'de gerçekleşen CHP Ankara İl Kongresinde, değişim grubunun Ankara İl Başkan adayıydı.