Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer'dan ilk fragman

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:14

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Oppenheimer"dan ilk fragman yayımlandı. Nolan’ın Warner Bros.’tan ayrıldıktan sonra yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği ilk yapım, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ı konu alıyor.

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan Pulitzer Ödüllü 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.

Cillian Murphy’nin başrolünde yer aldığı yapımda Emily Blunt, Oppenheimer’ın eşi Kitty’ye hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Gary Oldman ve Robert Downey Jr. gibi isimler bulunuyor.