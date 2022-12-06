Gülse Birsel'in Disney Plus'taki yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman
Disney+'ın büyük bir merakla beklenen yıldız kadrolu filmi 'Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman yayınlandı. Tanıtım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Yılbaşı Gecesi" 30 Aralık'ta Disney+'ta izleyicilerle buluşacak.
Dijital yayın platformu Disney + Türkiye’de 30 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filminden ilk fragman paylaşıldı.
Birsel’in eğlenceli kaleminin, Ozan Açıktan rejisi ile buluştuğu ‘Yılbaşı Gecesi’ filminin fragmanı şimdiden sosyal medyada gündem oldu.
İşte filmden ilk tanıtım...
'YILBAŞI GECESİ'NİN KONUSU NE?
Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’ün kadrosunda yer aldığı film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı sokağa çıkma yasağı haberiyle başlar.
Ozan, pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı yılbaşı gecesini kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.
Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.
Yılbaşı Gecesi, 30 Aralık’ta Disney+’da izlenebilecek.
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