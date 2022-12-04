The Last of Us dizisinden ilk fragman geldi
Oyunseverlerin merakla beklediği HBO yapımı The Last of Us dizisinden ilk fragman geldi.
HBO'da yayınlanacak The Last Of Us dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
Webtekno'nun haberine göre fragmana bakıldığında kıyamet sonrasını anlatan bir ortam ve oldukça tehlikeli bir yolculukta ilerleyen ana karakterler Joel ile Ellie görülüyor. Hikâye ilerledikçe de daha sonra sürekli ana karakterlerin başına dert olacak olan insanlar ve yaratıklar ortaya çıkıyor.
Diyaloglar esnasında oyundan tanıdığımız Bill ve Riley de kendilerini gösteriyorlar. Dizide Joel’i Pedro Pascal, Ellie’yi ise Bella Ramsey canlandırıyor.
Dizi, 15 Ocak tarihinde HBO üzerinde yayınlanacak.
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