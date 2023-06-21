Christopher Nolan, Oppenheimer'ı bir korku olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 15:51

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:05

Oppenheimer'ın vizyona girmesine sayılı gün kaldı. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Oppenheimer" Nolan’ın Warner Bros.’tan ayrıldıktan sonra yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği ilk yapım. Oppenheimer, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ı konu alıyor. 3 saatlik yapımın öngösterimleri yapılmaya başlandı.Filmin yönetmeni Nolan, gösterimler sonrasında edindiği izlenimi paylaştı.

Christopher Nolan, 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombasını yaratma yarışını ve ABD'deki çabaya öncülük eden adamı konu alan filmi Oppenheimer'ın neden bir "korku filmi" olarak görülebileceğini anlayabildiğini söyledi.

“Yoğun bir deneyim çünkü yoğun bir hikaye. Geçenlerde bir film yapımcısına gösterdim, o da bunun bir tür korku filmi olduğunu söyledi” dedi. “Katılmıyorum. Daha önce nihilizm kelimesini kullanmış olman ilginç, çünkü tam olarak parmak basmayı becerebildiğimi sanmıyorum. Ama filmi bitirmeye başladığımda diğer filmlerimde olmayan bu rengi, sadece karanlığı hissetmeye başladım. Orada. Film buna karşı savaşıyor.”

Filmin daha zor konusundan bahseden yönetmen, erken gösterimlerde "bazı insanların filmden tamamen perişan halde ayrıldığını" gördüğünü belirtti.

Nolan sözlerine şöyle devam etti “Konuşamıyorlar. Demek istediğim, tarihte ve temellerde var olan bir korku unsuru var. Ama karakterlerin sevgisi, ilişkilerin sevgisi şimdiye kadar olmadığı kadar güçlü.”