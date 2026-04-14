Cirque du Soleil 10 yıl sonra İstanbul’da

14.04.2026 15:13:00
Kültür Sanat Servisi
Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, tam 10 yıl aradan sonra İstanbul’a görkemli bir dönüş yapıyor. Topluluğun en renkli, en dinamik ve en çok ilgi gören prodüksiyonlarından biri olan OVO, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Ülker Spor Arena’da toplam sekiz gösteriyle izleyici karşısına çıkacak.

 

Bu kez seyirciyi doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine davet eden topluluk Portekizcede “yumurta” anlamına gelen OVO ile yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alarak, yüksek tempolu akrobasi performansları, çarpıcı sahne tasarımı ve göz alıcı kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. 

25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple sahnelenen gösteride, 53 sanatçı insan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslara imza atıyor. 2009 yılında Montreal’de prömiyerini gerçekleştiren OVO, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 7 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak küresel bir başarıya imza attı.

Gösterinin kostüm tasarımları Liz Vandal imzası taşırken doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alan bu tasarımlar Pierre Cardin gibi moda ikonlarının geometrik ve grafik estetiğiyle buluşuyor. OVO’nun müzikleri ise Brezilyalı besteci Berna Ceppas tarafından hazırlandı. Bossa nova, samba, funk ve elektronik müziğin enerjik bir birleşimini sunan besteler, gösterinin ritmini ve dinamizmini güçlendirirken sanatçı, kompozisyonlarında böceklerin çıkardığı doğal seslerden ilham aldığını ifade ediyor.

 

İlgili Konular: #Cirque du Soleil