CKM’de çifte etkinlik... Önce söyleşi, sonra sergi

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Berktay, Ukrayna’nın mevcut durumunun yanı sıra sosyolojik ve demografik yapısı, ülkenin tarihi geçmişine ilişkin dinleyicileri bilgilendirdi.

Ukrayna’nın dünya üzerinde en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Berktay, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları, yalnızca Rusya’nın işgali olarak yorumlamak doğru olmaz. Bu gerilim aynı zamanda Rusya-Batı savaşıdır” dedi.

Berktay, İngiltere ve ABD’nin savaşı teşvik ettiğini belirterek, “Rusya için bir bataklık yaratmak istiyorlar. Ukrayna’yı kullanıyorlar. Kendilerine ise hiçbir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün, “Taille/Douce” sergisinin açılışı yapıldı.

Açılış öncesi Ertürk, katılımcılara gravür sanatının tarihçesi ve Merkez Bankası’nın banknotlarda kullandığı sergi, 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.