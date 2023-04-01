CKM’de 'Kuvay-ı Milliye Atları' sergisi
‘Kuvay-ı Milliye Atları’ sergisi, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) sanatseverlerle buluştu
Sanatçı Durmuş Ali Akça'nın “Kuvay-ı Milliye Atları” isimli resim sergisinin açılışı Ankara CKM'de gerçekleşti. 33'üncü sergisini düzenleyen Akça'nın cirit oyunlarından esinlenerek ortaya çıkardığı eserleri Ankara CKM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Akça'nın "bağımsızlık, özgürlük ve emperyalizme karşı dik duruş temalarını taşıyan yağlı boya eserlerinin yer aldığı sergi, 13 Nisan'a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.
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