CKM'de Ülkü Yalım Günay sergisi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 15.10.2023 - 15:19

Ülkü Yalım Günay, çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan "Çini Mürekkebinin Yeni Serüvenleri" adlı kişisel sergisini Ankara CKM'de sanatseverlerle buluşturuyor. 1940 yılında doğan sanatçı, uzun yıllara yayılan kariyerinde öğretmenlikten ayrılıp yoğun bir şekilde sanatsal çalışmalara odaklanmış ve Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedisi'nde yerini almıştır. Ülkü Yalım Günay, yağlıboya ve kolaj sanatında kendine özgü bir iz bırakmış, 37 kişisel sergi açarak sanatseverlerle buluşmuştur. Son kolaj sergisini Ekim 2013 tarihinde gerçekleştiren sanatçı, BRHD sergileri başta olmak üzere 70'ten fazla karma sergiye katılarak Türk sanat dünyasına katkıda bulunmuştur. 2000 yılında Belgrad'da düzenlenen "Güney ve Doğu Avrupa Bölgesi Görsel Sanatçılar Toplantısı 2000" etkinliğinde Türkiye'yi temsil eden Ülkü Yalım Günay, bir grup sanatçı ile birlikte ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir. Sanatçının eşi olan ressam Lütfü Günay ile ikili sergiler düzenleyen Ülkü Yalım Günay, BRHD, ÇYDD, ve Dil Derneği üyeliği ile sivil toplum çalışmalarına önem vermiş, ÇYDD Ankara Şubesi'nde 2000-2011 yılları arasında 10 yıl başkanlık görevini üstlenmiştir. Ülkü Yalım Günay, Dil Derneği tarafından 2010 yılında Cumhuriyet kazanımlarına, devrimlere ve Atatürk ilkelerine bağlılık, sivil toplum çalışmaları ve Türkçe'ye gösterdiği saygı nedeniyle Onur Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Sanatçı, 2012 yılında Dünyanın Öyküsü Dergisi'nin düzenlediği Yaratıcı Yazma Atölyesi'ne katılarak öykülerini gün ışığına çıkarmaya karar verdi. Bu kararının ardından 2013 yılında Epsilon Yayıncılık tarafından kitaplaştırılan on altı öyküsü okuyucularla buluştu.

'Özgün ve sıra dışı teknik'

Ülkü Yalım Günay'ın "Çini Mürekkebinin Yeni Serüvenleri" adlı sergisi, çini mürekkebi kullanarak gerçekleştirdiği eserleriyle dikkat çekiyor. Sanatçı, çini mürekkebi ile yapılan eserlerini başka bir malzeme üzerine taşıyarak karma bir teknik kullanıyor. Bu özgün ve sıra dışı teknik, Günay'ın eserlerine benzersiz bir atmosfer katıyor. "Çini Mürekkebinin Yeni Serüvenleri" adlı sergi, 26 Ekim tarihine kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Sanatseverler, Ülkü Yalım Günay'ın benzersiz eserlerini inceleyerek sanat dolu bir deneyim yaşama fırsatı bulabilirler.