Çocuk atölyeleri başlıyor
Arkas Sanat Merkezi, Arkas Koleksiyonu’ndan Pencere sergisine paralel olarak hazırladığı çocuk atölyeleri ile dünyaya çocukların penceresinden bakmayı amaçlıyor. Atölye etkinliklerinde çocuklar; enteriyör, kompozisyon, peyzaj, derinlik, figür gibi sanat terimlerini öğrenerek aynı zamanda öğrendiklerini özgürce uygulama fırsatı buluyor.
Arkas Sanat Merkezi’nde 23 Temmuz 2023’e kadar devam edecek “Arkas Koleksiyonu’nda Pencere” sergisi, birbirinden bağımsız tarzdaki Türk ve yabancı sanatçının seksenin üzerindeki eserlerini bir araya getiriyor.
Açtığı sergiler doğrultusunda çocukların sanat ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan Arkas Sanat Merkezi bu doğrultuda çocuklara sanatın içinde, sanatı nasıl izlemeleri gerektiğini göstererek üretmeleri için destekliyor.
Yarım saat süren sergi turunun ardından yapılan yarım saatlik atölye çalışmasında çocuklar, yeteneklerini keşfederken, yaratıcılıklarını geliştiriyor. Programlar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise gruplarına uygun olacak şekilde hazırlanıyor.
Aynı zamanda İstinyePark işbirliği ile İstinyePark’ta düzenlenen “Sanat Her Yerde” çocuk atölyeleri ile çocukların özgürce üretmelerine farklı mekânlarda devam ederken, Youtube sayfasında çocuklar için aktivite önerileri de paylaşılıyor
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