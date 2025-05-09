Çocuk beste yarışması sonuçlandı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 04:00

110 bestenin katıldığı yarışmada finale kalan sekiz eser arasından söz ve müziği Cantekin Kafalı’ya ait olan “Merakım Çok” birinci oldu. Mahmut Sözer “Bana Bir Koyun Çizer misin?” ile ikinci, söz ve müziği Buket Tanaydın Aygen’e ait olan “Gökkuşağı” üçüncülük ödülüne değer görüldü.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde finale kalan sekiz eser, şef Doç. Mehmet Girgin yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası, koro şefi Süreyya Okşan Polat yönetimindeki Olten Filarmoni Sanat Çocuk Korosu ve koro şefi İlhan Çınar yönetimindeki Ekin Koleji Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Uzman jürinin yanı sıra korist 300 çocuk da oy kullandı.