‘Çocuklar Hep Doğruyu Söyler’ belgeselinin çocukları gala için İstanbul’a geldi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 03:56

Şu aralar ilk kez oy verecekler diye kafayı Z kuşağına takmış durumdayız ama siz asıl gelecek olan Alfa kuşağını görseniz! Tuluhan Tekelioğlu, belgesel yapımcısı ve gazeteci, kafayı çocuklara takmış ve almış mikrofonu kamerayı, sormuş çocuklara, sıradan gibi gözüken ama yaşamsal soruları ve aldığı yanıtları “Çocuklar hep doğruyu söyler!” diye özetlemiş, atmış manşetini. Bence çocukların doğruyu söyledikleri değil, ne söyledikleri çok daha çarpıcı! 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Özgür, sanırsınız İTÜ Uzay Bilimleri Bölümü’nde üniversite öğrencisi. Hangi ülkelerin uzay programının olup, hangi gezegenlere gidildiğini ve bu konudaki gelişmeleri tıkır tıkır anlatırken kendini pazarlamıyor, sadece ilerde uzay bilimci olmak istediği için ilgili ve bilgili. Ya 10 yaşındaki Fevzi Mert? Ben kendisini hemen mali müşavirim olarak işe alabilirim. Dolara mı altına mı yatırım yapılmalı, Avro kaça çıktı, onun ne kadar parası var, sürekli hesap yapıyor kafasından, bu çocuğu üzen öğretmeni ben de üzmek isterim, sertlik yapıyormuş çocuklara. Kızlar başka âlem. Unutmuşum cinsiyet rollerinin bu kadar küçük yaşta belirlendiğini. Erkekler para ve bilgi peşinde koşarken kızlar birer küçük prenses: Hayal dünyaları barış, coşku, sevgi, hatta adı konulmadan aşk üzerine. Müzik, şarkı söylemek, resim yapmak gibi sanata daha yakınlar.

ANADOLU’DAN 20 ÇOCUK

Tuluhan Tekelioğlu, kamerayı almış, çocukları yaşadıkları yerlerde, Antakya, Zonguldak, Mardin, İstanbul’da görüp konuşturmuş, mezrada yaşayan Kürt çocuk da var, keşke köyümüzde okul olsa diyen, Suriye’den gelmiş çocuk da var, memleketini özleyen, anne babasının her şeyine karıştığını anlatan cesur kız da. Siyaset, iklim krizi, eğitim, sosyal medya, dijitalleşme, para ve çözüm önerileri gibi konularda filtresiz konuşan 20 çocuk izledik ekranda. En güzeli onlar kendilerini izledi, büyükleriyle. Çocuklar gibi şendiler, ilgi ve flaşları hiç umursamadan yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla oynadılar. Tuluhan, “Alfa kuşağını (6-13 yaş arası) tanıyacağımız ilk belgesel, beklentileri, büyüklerden çok farklı” diye anlatıyor heyecanını.

HAYALLER VE GERÇEKLER

AXA Sigorta’nın finansman desteğiyle çekilen belgeselin çocukları bu program kapsamında galaya katılmak ve sonra gezmek için İstanbul’a geldiler. AXA CEO’su Yavuz Ölken, “Cumhuriyetin 100. yılında geleceği şekillendirecek kuşakları daha iyi anlamayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi önemsiyoruz” derken keşke ülkeyi yönetenler de duysa dedim. Kimi ne kadar önemsiyorlar? Bu çocukların hayalleri ne, onların sunduğu eğitim sistemi ne? Laik eğitim yerine karma okulların bile kapatılarak dini eğitimin dayatıldığı, en iyi eğitim kurumlarının yok edilmek istendiği bir karanlık! İyi ki teknoloji var, iyi ki bu çocuklar internetle her bilgiye erişebiliyorlar. Aydınlığın önüne geçemeyecekler. Bu sorumlulukla düşüncelere daldım onları dinlerken...