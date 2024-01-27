Çocuklar için ara tatil etkinlikler

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:33

Sizler için derledik:



Borusan Contemporary: Yarın saat 11.00’de 6-8 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanan “Karanlıkta Gizlenen Renkler” başlıklı atölyede çocuklar Keith Sonnier’nin “Balo Salonu Avize Yerleştirmesi” isimli eseri üzerinden renk, ışık ve şekil kavramları hakkında sohbet edecek. Ardından saat 13.00’te 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek “Meraklı Gözler” başlıklı atölyede de seçili sanat eserleri üzerinden ışığın yansıma prensipleri ve çeşitli görüntülerin oluşumu üzerine çocuklarla sohbet edilecek.

İşSanat: Türkiye İş Bankası Müzesi’nde bugün saat 11.00’de, 5-7 yaş grubundaki çocuklar için “Müze Hatıram” atölyesi düzenlenecek. Ardından saat 14.00’te, 8-10 yaş grubu çocuklar için başlayacak “Dünyanın Parası” atölyesinde paranın tarihin ve paranın üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özellikleri keşfedilecek, Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak.

Yarın saat 12.00’de, 8-10 yaş grubu çocuklar için “Cumhuriyet Postası” atölyesi yapılacak. Atölyede çocuklar “Yaşasın Cumhuriyet” sergisinde inceledikleri pul örneklerinden yola çıkarak Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla kendi kartpostallarını tasarlayacak. Ardından 5-7 yaş grubu çocuklar için, saat 14.30’da düzenlenecek “Yaşasın Cumhuriyet” atölyesinde ise “Yaşasın Cumhuriyet” sergisini gezerek yeni kurulan bir devletin sosyal ve iktisadi gelişimine tanıklık edecek.

Sakıp Sabancı Müzesi: Bugün saaat 13.00’te, Sakıp Sabancı Müzesi’nde, 5-9 yaş grubu çocuklar için “Eserleri Koruyorum: Konservasyon Atölyesi” düzenlenecek. Çocuklar “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” sergisini gezerek, bilimsel süreci öğrenecek ve belgeleme ile teşhis, yüzey temizliği, restorasyon ve konservasyon konularında uygulamalı deneyim yaşayacak.