Çocuklardan “Türkülerde Yaşayan İnsan Atatürk” konseri

Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 27.04.2025 - 09:45

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi çatısı altındaki Çağdaş Etkinlik Merkezleri’nden ve Çocuk Kulüpleri’nden seçilen 100 çocuk ile 3 müzik öğretmeninde oluşan Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu Atatürk’ün Sevdiği Türkülerle İnsan Atatürk’ü Anlatıyor” başlıklı konser düzenledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendiren çocukların performansı ayakta alkışlandı.

ÇYDD İzmir Şubesi Çocuk Birimi Sorumlusu Filiz Sezgin’in seslendirdiği "Yanık Ömer" ve "Selanik Türküsü" soloları, “Sarı Zeybek” türküsü sırasında üniversite öğrencisinin sahnelediği Sarı Zeybek gösterisi, “Fikrimin İnce Gülü” eşliğindeki vals gösterisi ve “Hoş Gelişler Ola” türküsüyle sunulan Kafkas dansı izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ardından ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı aydınlık mirasın çocuklarımızın yüreklerinden nasıl güçlü bir şekilde yankılandığını bugün burada hep birlikte gördük. Atatürk’ün bağımsızlık ve ulusal egemenlik idealini sizler gibi aydınlık yüzlü çocuklara emanet etmesi, ne kadar isabetli bir karar olduğunu bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızı tüm merkezlerimizde sabırla çalışarak bugüne hazırlayan müzik öğretmenlerimizin emeklerini, Köy Enstitüleri döneminde köylerde eğitim seferberliği yürüten gezici baş muallimlerin çabalarına benzetiyorum. Bugün burada aynı inanç ve sorumluluk duygusuyla çalışan öğretmenlerimize ve çocuklarımızın aydınlık geleceği için seferber olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreç, ilmek ilmek işlenmiş bir emek ve dayanışma yolculuğu ve her adımında bir umut var" dedi.

“KADIN VARLIĞI, ULUSUN TEMELİDİR”

Atatürk’ün sanata verdiği öneme dikkat çeken Tamtürk, "Ulu Önderimiz Atatürk, müziği ulusun gelişmesinde bir mihenk taşı olarak görmüş; sanatta insan sevgisini, zerafeti ve gerçek duyguların önemini daima gözetmiştir. Taşbebek Operası'nda kadını küçümseyen ifadeleri karalayarak 'Kadın varlığı, ulusun temelidir.' notunu düşmüş, Bay Önder Operası'nda sevgiyi eğlenceye indirgeyen sözleri bizzat düzeltmiştir. Bu hassasiyet, Atatürk'ün sanatta insan sevgisini ve insan onurunu koruma kararlılığının özel bir göstergesidir" diye konuştu.

Velilere de seslenen Tamtürk, "Bizler de çocuklarımıza müzik yoluyla insan sevgisini, saygıyı ve duyguların değerini öğretmeye çalışıyoruz. Bu nedenle değerli velilerimize küçük bir ricada bulunuyorum: Çocuklarımızın dinlediği müziklerde yalnızca ritme değil, sözlere de kulak verelim. Sözleri yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan şarkılardan çocuklarımızı birlikte koruyalım. Çünkü müzik, ruhun ve kişiliğin gıdasıdır" ifadelerini kullandı.

Konser, sahnede görev alan gönüllüler, orkestra ve çocukların fotoğraflarının sinevizyon gösterimi eşliğinde Edip Akbayram’ın "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi. İzleyiciler konseri uzun süre ayakta alkışlayarak büyük bir coşkuyla uğurladı.