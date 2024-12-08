Çok kültürlü ‘Mi Minör Oda Korosu’ Anjelika Akbar yönetiminde konser verecek

Yayınlanma: 08.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2024 - 09:09

Besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetimindeki “Mi Minör” Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri Konseri 14 Aralık’ta saat 19.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde olacak. Koroda yer alanlar eski Sovyetler Birliği ülkelerinden farklı zamanlarda geldiler ve Türkiye’de yaşıyor, çalışıyorlar. Baltık Denizi’nden Orta Asya’ya, Sibirya’da Tyan Shian (Tien-Şan) Dağları’na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli koro üyeleri var; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerin uzmanlarından oluşuyor. Koroda, ortak dil olarak Rusça kullanılıyor ama hepsi Türkçe biliyor.

EVDE SOHBET EDERKEN...

Akbar konserde koroya eşlik edip kendisi de şarkıları söylemenin yanı sıra kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Akbar konserin sunucusu olacak ve seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak.

Mi Minör Oda Müziği Korosu kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar ile konser üzerine konuştuk.

Koronun kuruluş ve oluşum hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?

Ben çocukluktan beri şarkı söylemeyi çok seviyorum, uzun yıllar hem okulda koroda söyledim hem de piyanoda kendime eşlik ederek söyledim. Duyduğum müzikleri hemen piyanoda çalabildiğim için notalara ihtiyacım olmuyor, bu da pratik oluyor, doğrudan uyarlama yapabiliyorum. Böylece klasik müzik dışında evdeyken hep kendime eşlik edip bizim eski şarkıları çalıp söylerim. Üç sene önce çok sevdiğim dostum Anastasiya Kulsha Kozlova ile (kendisi gazeteci, spiker, halkla ilişkiler uzmanı; Zdesvse.com adlı Rusça konuşan uzmanlar platformunun kurucu ve editörü) dedik ki biz buluştuğumuzda neden şarkı söylemiyoruz? Denedik ve çok güzel oldu! Daha sonra birer birer dostlarımız da bize katılmaya başladı, öylesine benim evde çaya, sohbete toplandığımızda şarkı söylemeye başladık ve bundan çok keyif alıyorduk. Türk dostlarımız bizi dinlemeye başlayınca onlar da çok sevdi ve tekrar tekrar istedi. Böylece bir koro kurmaya karar vermiş olduk.

Konserin hazırlık sürecinden bahseder misiniz?

Onlarca sevdiğimiz şarkı var, öncelikle onların listesini yaptık, onlardan vazgeçmemiz de zor oldu ama önce 25 şarkıya, sonra da 18-19 şarkıya kadar indik ve onları çalışmaya başladık. 2-3 haftada bir benim evde toplanıp titiz, ciddi çalışıyorduk. Tam da o sırada koronun ismi ortaya çıktı. Hepimiz için ortak uygun olabilecek tonaliteleri seçmemiz gerekiyordu, ben şarkıları anında farklı farklı tonlardan çalıyordum. En çok ortak tonalite Mi Minör idi. Koronun ismi ne olsun dedik ve gülerek “Mi Minör” olsun dedik! Öyle de oldu.

DOSTLUK VE İYİLİK

Müzikseverleri neler bekliyor konserde?

En romantik, en şirin, anlamı en derin şarkıları seçtik ve onları söyleyeceğiz. Söylemeden önce, oluşturduğum her şarkının Türkçe içeriklerini dinleyenlerle paylaşacağım. Ekranda ise Rusça sözler yazacak ve salonda bulunan Rusça bilenler şarkıları bizlerle birlikte söyleyebilecek. Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan lirik ve derin müzik eserleri izleyiciyle paylaşacağız. Ayrıca Türkçe bir şarkı söyleyeceğiz ve de Türkiye’de bilinen Rusça bir şarkıyı da.