Colin Trevorrow’un yönettiği ‘Jurassic World Hâkimiyet’ bugün gösterime giriyor

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

“Jurassic Park” tutkunlarının beklediği film “Jurassic World Hakimiyet” bugün gösterime giriyor. Filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow üstleniyor. Basın gösterimini önceki gün seyrettiğim film bir görsel şölen gibi.

Film, Nublar’ın yok edilmesinin dört yıl sonrasında geçiyor. İkinci film sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı bir dönem anlatılıyor. Dinozorlar artık aramıza karışıyor hatta tüm dünyada insanlarla birlikte yaşıyor ve avlanıyor. “Jurassic World Hâkimiyet”, 30 yıllık hikayenin sonu aslında. “Jurassic World Hâkimiyet”te görüoruz ki aslında doğanın gücüne saygı duymalıyız. Çünkü başarısız olursak biz de dinozorlar gibi yok olabiliriz. Filmin yönetmeni, sadece 2015’te Jurassic World’le başlayan hikâyeyi bitirmiyor, 1993’te Jurassic Park’la başlayan hikâyeyi de bitiriyor. İşte tam da bunu, anlatmak için efsanedeki tüm karakterlerin filmde yer almasına önem verilmiş. Oyunculuklar çok başarılı ama kurgu, konu bizi çok da şaşırtmıyor. Filmde, Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard’a, Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor. Filmde yer alan yeni oyuncular DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze ve Campbell Scott.

Hatta yönetmen yeni karakter, Mamoudou Athie’nin için bir rol yaratmış. Trevorrow oyuncu için “Favori oyuncularımdan biri ve birlikte çalışmayı çok istediğim biriydi” açıklamasını yapıyor.

Filmin görüntü yönetmeni John Schwartzman ise alkışı hak ediyor. Filmdeki görsel efektler sadece bilgisayarda yapılmamış. 100’ün üzerinde set yaratılmış ve uygulamalı ortamlara dijital yaratıklar ve animatronikler yerleştirilmiş. Ekip, ekranda gördüğümüz çoğu şeyin uygulamalı olmasını sağlamak için büyük çaba göstermiş. Animatroniği (hayvan şeklinde robot) önceki filmlerden daha çok kullanılmış. Filmi seyrederken de görüyoruz ki bir anda sahnede bir düzineden daha fazla

dinozor görünüyor. Hatta ekip son 30 yılın tüm paleontolojik keşiflerine dikkat etmiş. O yüzden yeni filmde, tüylü dinozorları da göreceksiniz.

EFSANE YÖNETMEN CUMHURİYET’E KONUŞTU

- Üçlemenin son filminin yine ortak yazarlığını, yapımını ve yönetmenliğini yapmak üzere geri döndünüz. Sizi bu proje için heyecanlandıran ne oldu?

Jurassic World Hâkimiyet, bunca zamandır yapmayı beklediğim film. Modern dünyada dinozorların insanlarla birlikte yaşaması çocukluğumdan beri görmeyi istediğim bir şeydi. Kum havuzunda oyuncuklarımızla oynadığımız oyun bu. O fikirleri hayata geçirmenin bir meydan okuma olacağını, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum’un karakterlerini geri getirmenin, nasıl değiştiklerini ve bu yeni dünyayı nasıl gördüklerini anlamanın muhteşem bir onur olduğunu düşündüm.

- Jurassic World Hâkimiyet’i önceki filmlerden daha büyük, daha cesur ve hatta daha nefes kesici yapmayı nasıl başardınız?

Sanırım bunu hikâyemiz bunu gerektirdi. Bu film, birbirine paralel giden ve kavuşana kadar giderek birbirine yaklaşan iki doğrusal hikâyeyi konu alıyor. Filme büyük bir bakış açısı vererek dinozorları farklı ortamlara koymamıza, insanları tüm dünyada yeni dehşet ve macera formalarına sokmamıza olanak verdi. Görevimiz izleyicilere daha önce görmedikleri bir şey göstermek. Bu yüzden sinemaya gideriz. Bu vaadi özellikle de çocuklara sunmak görevimin en iyi yanı.

- Dinozorların aramızda dolaşması hikâyeye bambaşka bir düzey ve görünüm katıyor. Film yapımcısı olarak olasılıklar sonsuz olmalı.

Görmek istediğim çok şey var ve sonsuz bir film yapmamak zordu. Ama bence son film çok iyi bir yere geldi. Olasılıklara çok kaptırıp karakterleri unutmadık. Tekrar izlediğimde hayatımda olan diğer her şeyi unuttum ve maceranın içine girdim. İzleyicilere bu tür bir kaçış sunabilmek, film yapımcısı olarak ulaştığımız nokta ve bence şu anda buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.