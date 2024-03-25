Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:42
Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

TIR sürücüsü Şenol Tufan (53), 18 Mart'ta mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tufan, tedavisinin 6. gününde hayatını kaybetti.

Tufan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


çorum haberleri mantar haberleri Zehirlenme haberleri

İlgili Haberler

Keşfedilen ölümcül mantar Türkiye'de tespit edildi

Keşfedilen ölümcül mantar Türkiye'de tespit edildi
Mantar severler için harika bir seçenek: Soğuk mantar çorbası...

Mantar severler için harika bir seçenek: Soğuk mantar çorbası...
Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde

Sivas'ta mantar kayalar tehdidi: Köyün taşınması gündemde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Bilim bir tutku işidir’

‘Bilim bir tutku işidir’
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'

Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!

Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!
Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!

Cezaevinden izinli çıkan adam, ablasını bıçakla rehin aldı!
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görüyordu... Caner Yıldırım güzel haberi paylaştı!

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görüyordu... Caner Yıldırım güzel haberi paylaştı!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu