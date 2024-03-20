Mantar severler için harika bir seçenek: Soğuk mantar çorbası...

Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 20.03.2024 - 17:55

Sıcak havalarda ferahlamak ve hafif bir atıştırmalıkla enerji depolamak isteyenler için ideal bir seçenek olan soğuk mantar çorbası, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Mantarın doyurucu tadıyla nefis bir uyum yakalayan bu çorba, pratik hazırlanışıyla da dikkat çekiyor...

MALZEMELER

500 gram mantar

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

3 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Taze maydanoz veya yeşil soğan (garnitür için)

YAPILIŞI

Bir tencerede tereyağı veya zeytinyağını orta ateşte eritin. İnce doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Şeffaflaşana kadar yaklaşık 5 dakika soteleyin.

Dilimlenmiş mantarları ekleyin ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Pişen mantarları sebze suyu veya tavuk suyu ile birlikte tencereye ekleyin. Karışım kaynayana kadar ısıtın.

Kaynayan karışımı ocaktan alın ve oda sıcaklığına soğumasını bekleyin.

Soğuyan karışımı blender veya mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Krema ekleyin ve tekrar blenderdan geçirin. İsteğe bağlı olarak kıvamını ayarlamak için daha fazla krema veya su ekleyebilirsiniz.