CRR, basın toplantısıyla sezonu açtı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Sezon açılışları heyecanla devam ediyor; İBB CRR Konser Salonu da Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın video destekli basın toplantısıyla sezona başladı.

Murat Cem Orhan

Orhan’ın açıklamalarının kısa özeti, salonun sabahtan akşama boş kalmayacağı! Burası sadece bir konser salonu olmayacak artık. Ustalık sınıfları ile genç sanatçılar usta müzisyenlerle buluşacak. Bestecilik Akademisi’nde gençler bu konuda yetiştirilecek. Konser öncesi Ersin Antep ile müzik sohbetleri devam ediyor. Dinletili sunum ile müziğin ruhu ve felsefe eşleşiyor. Bu bir dinletili sunum olacak. Ters Köşe Konserleri bu yıl da dinleyicileri şaşırtıyor. Caz konserinden önce Türk müziği dinlenirken tersi de söz konusu. Beş Çayı konserleri fuayede ücretsiz dinletiler olarak çarşamba günleri olacak. Konsere beş kala kulisten canlı yayın! Açılış konseri Alban Gerhardt’ın solistliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile gerçekleşti. Konser öncesi kısa basın bilgilendirmesi, soru yanıtsız yapıldı. Üç aylık program hazır. İnternet sitesine girip bakabilirsiniz. Biz de bilgilendirmeyi böyle yapalım! Murat Cem Orhan “Konser yuvası değil, kültür yuvası olmaya çalışıyoruz” derken çeşitlilik yelpazesini geniş tuttuklarına dikkat çekiyordu. CRR’de bilet fiyatlarının çok makul kaldığını da hatırlatarak geçen yıl 81 konserin üçte birinin biletler çıkar çıkmaz bittiğini de hatırlattı sanat yönetmeni. Müziksiz kalmak için bahane bulmayın. Konserler yine dopdolu geçsin. Açılış konseri öncesi, şu ara katıldığım bütün konserlerde olduğu gibi, aptalca bir nedenle kaybettiğimiz müzisyen Onur Şener için saygı duruşunda bulunduk! Tekrar söyleyelim: Müzik susmasın!

Yekta Kopan ve Ersin Antep

"BESTECİLİK AKADEMİSİ’...

“Bestecilik Akademisi” eğitimlerinde, genç müzisyen ve besteciler yetiştirmeyi hedefleyen CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, akdemideki atölyelerin klasik ve caz müzik olmak üzere iki ana başlıkta toplandığını belirterek, “Akademinin alt dallarının iki proje sahibi ve direktörü var, klasik müzikte Armağan Durdağ, caz müziğinde ise Güç Başar Gülle, klasik Batı müziğinde ise Hasan Uçarsu ve Turgay Erdener gibi çağdaş Türk müziğinin en önde gelen bestecileri de eğitmenlerimiz arasında” dedi.

Akademinin üç ay boyunca hafta sonları bir gün beşer saatlik bireysel ve toplu derslerle süreceğini belirten Orhan, “Besteler yalnızca kâğıt üzerinde kalmayacak. Aralık ayında yapılacak iki konserle sanatçı namzetlerimizin eserleri, profesyonel sanatçılar tarafından yorumlanacak, bu konser kayıt altına alınacak” bilgilerini aktardı.