CRR Senfoni Orkestrası, 17 Mart'ta İstanbul içi konser turnesine başlayacak

CRR Senfoni Orkestrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yenilenme sürecinde, 20 Haziran'a kadar İstanbul içinde turne yapacak.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, orkestranın ilk konseri 17 Mart'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genç yaşta büyük başarılara imza atan şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, solist Svetlin Roussev'e, keman repertuvarının zirve noktalarından biri olan Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Keman Konçertosu'nda eşlik edecek.

Konserin ikinci yarısında ise müzik tarihinin sevilen senfonilerinden Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünyadan" başlıklı 9. Senfoni'si yorumlanacak.

ORKESTRANIN BU YIL DA DAİMİ ŞEFİ NİL VENDİTTİ

Dünyanın önde gelen genç orkestra şeflerinden Nil Venditti, orkestranın daimi şefi olarak bu yıl da dinleyiciyle buluşacak. Venditti, turne programının iki konserinde yer alacak.

Orkestra, 8 Nisan'da şef Nil Venditti ve solist Petar Pejcic ile Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, 12 Mayıs'ta şef Venditti ve solist Can Çakmur ile Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Topluluk, şef Alpaslan Ertüngealp ve solist Fora Baltacıgil ile 20 Haziran'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Turne programı Prof. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, Doç. Dr. Nil Kocamangil, Yiğit Özatalay ve Kamil Özler'den oluşan CRR Sanat Danışma Kurulu tarafından hazırlandı.

Orkestranın 17 Mart'taki konserinin biletleri yarından itibaren Biletix'ten temin edilebilir. Diğer konserlerinin biletleri ise yakında satışa açılacak.