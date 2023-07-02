CRR’de ‘Umut Notaları’
Fransız Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen müzisyenlerle dayanışma için Türkiye’ye geliyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Institut Français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan “Umut Notaları” projesi kapsamında düzenlenecek konser, 6 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verilecek.
Bu özel konserin tüm geliri, İKSV tarafından, depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temini için başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak. Konserde David Reiland’ın şefliğindeki Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, genç ve başarılı piyanist Can Çakmur’a eşlik edecek.
CRR Genel Sanat Yönetmeni, şef ve besteci Murat Cem Orhan’ın da konuk şef olarak yer alacağı konserde Debussy, C. Saint-Saens, Ahmet Adnan Saygun ve Beethoven’ın eserleri seslendirilecek.
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