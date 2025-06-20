Çukurova Öykü Ödülleri’ne başvurular açıldı

Adana Çukurova Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği, 2025 Çukurova Öykü Ödülü ismiyle öykü yazarlarına ödül vermeye hazırlanıyor. 1 Ekim’de başvuruları sonlanacak ödülün katılım şartları açıklandı. Yarışmaya katılımın elektronik posta yoluyla cukurovaoykuyarismasi@gmail.com adresiyle sağlanacağı belirtilen yarışmanın teması ‘direniş’ olarak açıklandı. Eserlerin amacı ise, “Bu yarışmayla, kendi sesine sahip çıkan, başkasının sesine kulak veren, korkuya teslim olmayan yazarların öykülerine alan açmak istiyoruz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkçe yazan tüm yazarlarımızı direnişin gerek toplumsal, gerek bireysel halleri üzerine yazmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle açıklandı. Kazanan eseri seçeek üst kurulda, “Mustafa Balel, Feryal Tilmaç, Fuat Sevimay, Fadime Uslu, Polat Özlüoğlu, Ali Özgür Özkarcı, Süreyya Köle” isimleri yer alırken, ön seçici kurulda da “Kaan Kara, Yonca Yaşar ve Şahide Çömez” bulunacak.

SONUÇLAR 25 ARALIKTA AÇIKLANACAK

18 yaş üzeri herkesin katılımına açık olan yarışmanın koşulları, şu maddelerle açıklandı:

. Her yazar, yarışmaya yalnızca 1 öykü ile başvurabilir.

. Yarışmaya gönderilen öyküler, dijital ve basılı hiçbir alanda yayımlanmamış, herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Aksinin ispatı halinde kazanılmış tüm hakların iptali söz konusu olacaktır.

. Öyküler, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, “1,5” satır aralığında yazılacaktır. Öyküler en fazla 7 sayfa olacaktır.

. Başvurular rumuzla yapılacaktır.

. Gönderilen elektronik postada ekli 2 dosya bulunacaktır. Birinci dosyada öykünüz, ikinci dosyada ise kısa özgeçmişiniz ile iletişim bilgileriniz yazılı olacaktır. Her iki dosya da yarışmacının rumuzuyla kayıt edilecek, birine özgeçmiş, diğerine öykü adı eklenecektir. “RUMUZ - Özgeçmiş"/ RUMUZ - Öykü adı" şeklinde.

. Yarışmada dereceye girenler ve seçici kurulun yayımlanmaya değer gördüğü öyküler ortak bir kitapta toplanabilecek, yarışmaya öykü gönderenler bu şartı kabul etmiş sayılacaklardır. Kitapta öyküsü yer alan yazarlara 2 adet kitap gönderilecektir.

. 1 Ekim 2025 tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Sonuçlar, 25 Aralık'ta basın ve sosyal medya yoluyla duyurulacaktır.