‘Cuma İş Çıkışı’ konserinde CEZA sahnede
İş Sanat'ın düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserlerinin bu haftaki konuğu CEZA
İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri bu sezon yeniden başladı.
Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası haline gelen konserlerin diğer bir konuğu rap müziğin başarılı ismi CEZA olacak. Ceza 20 Mayıs saat 18.30’da sahnede olacak.
İlkbaharın gelmesi ile yeniden başlayan Cuma İş Çıkışı ücretsiz konserleri Haziran ayında da devam edecek.
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