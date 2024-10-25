Cumhuriyet Aydını Fazıl Hüsnü Dağlarca 110 Yaşında Anılıyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:15

27 Ekim 2024 tarihinde, Cumhuriyete Değer Katanlar ve Ahde Vefa Projesi kapsamında, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 110. doğum yılına özel bir etkinlik düzenleniyor. Bir Cumhuriyet Aydını Fazıl Hüsnü Dağlarca 110 Yaşında başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 14:00’te Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda, Ankara Çankaya’da yapılacak.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik, Arş. Gör. Tevfik Ergun ve Hacettepe Üniversitesi lisans öğrencisi Elif Türkoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar, Dağlarca’nın Cumhuriyet aydını kimliği ve Türk edebiyatına olan büyük katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Bu etkinlik, Cumhuriyete Değer Katanlar ve Ahde Vefa Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen anma ve saygı etkinliklerinin bir parçası. Proje, Türkiye Cumhuriyeti’ne değer katan, kültürel ve sanatsal anlamda büyük izler bırakan isimleri onurlandırmayı hedefliyor. Etkinlik afişlerinde yer alan görsellerde de bu önemli isimler vurgulanmış durumda.

1914 doğumlu olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, kişisel derinliklerden toplumsal eleştirilere kadar uzanan geniş bir şiir yelpazesine sahip eserleriyle tanınıyor. Edebiyata olan etkisi, günümüz şairlerine ilham vermeye devam ediyor ve bu etkinlik, sanat ve Cumhuriyet’e adanmış bir ömrü onurlandırma açısından büyük önem taşıyor.

Katılım göstermek isteyenler için, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin adresi: John F. Kennedy Caddesi No:4, Kavaklıdere, Ankara. Etkinlik, edebiyatseverler ve Cumhuriyet’in aydınlık geleceğini şekillendiren isimlere saygı duyanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.