Cumhuriyet’in 102. yılına özel sergi

Gazetemizin 102. yılı için Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Bilgün Aygül küratörlüğünde Süleyman Karakul ve Ertuğrul Ateş’in resimlerinden oluşan sergi yurttaşlarla buluştu. Sergi 17 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi için kişisel koleksiyonunu açan ve serginin küratörlüğünü üslenen Bilgin Aygül, Cumhuriyet’e konuştu.

İlk olarak 102. yılımıza ilişkin görüşlerini paylaşan Aygül “Cumhuriyet, Türkiye’de çok az sayıda bulunun kurumsal yapılardan biri. Bizim gibi ülkelerde kurumların uzun soluklu yaşaması kolay değil. Ama Cumhuriyet bunu başarmış, neredeyse Cumhuriyetimizle aynı yaşta. Dolayısıyla iki sanatçımızı da Cumhuriyet’in 102. yılı için özel olarak seçtik” dedi. Aygül, “Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun yaşaması, yazarları, politikası, bağımsızlığı çok değerli. Çünkü maalesef Türkiye’de bağımsız yayın organları oldukça az. Cumhuriyet’in hala tek başına bağımsız olarak bir mücadele sürdürmesi bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

‘ULUSAL EGEMENLİK’ TEMASI

Sergideki eserlerini anlatan Ressam Süleyman Karakul da, resimlerinde özellikle “ulusal egemenlik” temasına vurgu yaptığını aktardı. Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerinin yeni nesillere yansımasını tablolarına işlediğini belirten Karakul “Çanakkale temalı resmimizde de Çanakkale Savaşı’nda şehit olan insanların kanlarından oluşan, ‘kan çiçeği’ dediğimiz gelincikler ve arka planda imgesel olarak Atatürk ve silah arkadaşları var” dedi. Karakul, gazetemizle ilgili de “Dilerim ki Cumhuriyet, Atatürk’ün ve devrimlerinin ışığını yayma görevini ve çizgisini sürdürür” görüşünü paylaştı.

‘ONA OLAN SAYGIMIZ GERÇEKTEN BÜYÜK’

Sergide resimleri yer alan bir diğer Ressam Ertuğrul Ateş ise “Cumhuriyet benim lise yıllarından beri günlük rutinlerimden birisidir. Bu günlere kadar çizgisini bozmayan, efsane gazeteciler yetiştirmiş bir müessesedir. Ona olan saygımız gerçekten büyük. Dilerim ki 202. yılını da hep beraber kutlarız” dedi. Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bulunun sergiyi 17 Mayıs’ a kadar ziyaret etmek mümkün olacak" dedi.