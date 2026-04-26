‘Cumhuriyet’in Karikatürcüleri’ sergisi açıldı: Tarihin çizgileri

Cumhuriyet gazetesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, gazetemizin yazarı Işık Kansu ve Güven Baykan’ın hazırladığı, gazetemizin emekçilerinden Gülsev Toksöz ve Eda Kasa ile grafik tasarımcı Ersin Aydın’ın katkı sunduğu “Cumhuriyet’in Karikatürcüleri” sergisi, önceki gün Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy’de sanatseverlerle buluştu.

Açılışa, Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, gazetemizin yayın yönetmeni Mine Esen, yazarlarımız Özlem Yüzak, Orhan Bursalı, Mine G. Kırıkkanat, Arif Kızılyalın, M. Sadık Aslankara, Mehmet Ali Güller, Güven Baykan, cumhuriyet.com. tr Yayın Yönetmeni Ercan Erdal, şirket yöneticilerimiz Osman Selçuk Özer ve Osman Gölcük, çizerimiz Zafer Temoçin, Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk ve kızı, yazarımız Aslı Selçuk, Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Can Günana ve Sevnur Yıldırım, yazarımız ve aynı zamanda Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt, çalışması olan karikatüristler Mustafa Bilgin, Nuray Çiftçi, Hakan Çelik, Nuhsal Işın, Tan Oral, gazetemizin çizeri Kamil Masaracı, Halim Kutlu, Atay Sözer, Oğuz Gürel, çalışması olmayan karikatüristler Köksal Çiftçi, Ayşe Işın, Oğuzhan Kayan, Hicabi Demirci, Muammer Olcay, Doğan Arslan, Necdet Yılmaz, yazarlar Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Hürriyet Yaşar katıldı. Sergiye Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin sanatçı öğretmenleri Barış Zilberman (flüt), Selen Özcan (gitar) ve Buse Kademli’nin (keman) müzik dinletisi de eşlik etti.

Açılışta konuşan Ömür Kurt, “Cumhuriyetin 102 yıllık karikatürlerini bugün sizlerle buluşturuyoruz. Çok özel karikatürler seçildi. Kadıköy Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek karikatür evine sahip. Dolayısıyla karikatüre çok önem veren bir belediye olduğumuz için de bu sergiye ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Kurt’tan sonra konuşan Kansu, gazetemizin kuruluşunun tarihinden bahsederek “Bizim temel genel yayın ilkelerimiz demokrasiyi, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetinin bütün temel ilkelerini savunmak. Onun yanında sadece gazetecilik yaptığımız iş olarak kalmamış 100 yıl boyunca. Aynı zamanda kültür, sanat ve edebiyata büyük katkılarda bulunmuş bir gazeteyiz. Bunların içinde en önemli unsurlardan biri de bizim hepimizin bildiği gibi karikatür sanatı. İçimizden çok büyük karikatürcüler yetişmiş, Cumhuriyet gazetesi onlara olanaklar kılmış. Onlar da Cumhuriyet’e çok şeyler katmışlar” ifadelerini kullandı. Kansu sözlerini, Kadıköy Belediyesi Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt ve arşiv sorumlularımız Gülsev Toksöz ve Eda Kasa ile yazarımız Güven Baykan’a teşekkür ederek bitirdi.

102 YILLIK GEÇMİŞ

Sergi 102 yıllık Cumhuriyet gazetesinin tarihiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihinin bir yansıması niteliğini de taşıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu günlerine, askeri darbe günlerinden yitirdiğimiz Cumhuriyet aydınlarına, Ergenekon-Balyoz günlerinden bugünlere dek birçok tarihi çizgi, bu sergide yer alıyor. Sergide Ayi Ulvi’den Ohannes Şaşkal’a, Aptülika’dan Turhan Selçuk’a kadar 71 isimin 71 karikatürü yer alıyor.