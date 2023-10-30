"Cumhuriyet Kadınları" Sergisi Açıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:23

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:23

İstanbul’da Sanatın Renkleri: "Cumhuriyet Kadınları" Sergisi Galeri Kambur'da Açıldı.

Nermin Alpar "Cumhuriyet Kadınları" adlı özel bir sergi ile Galeri Kambur İstanbul’da izleyicilerle buluşuyor. Sanatçının, resim dünyasına adım attığı 2004 yılından bu yana geçirdiği evrim ve esin kaynakları, eserlerindeki renkçi, figüratif ve naif niteliklere yansıyor.

Serginin ana temasını oluşturan "Gizemli Kadınlar", sanatçının esin kaynağı olmuş. Gülümsemelerinin ardında hüznü ve melankoliyi taşıyan, mağrur, zeki ve sorgulayan kadın figürleri, sanatçının çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Bu güçlü kadın figürleri, Picasso, Modigliani ve Klimt gibi ünlü sanatçılardan ilham alarak şekillenmiş.

Sanatçının, Gürcü ressam David Ugralidze ile geçirdiği 3 yıllık çalışmanın ardından kendi atölyesinde devam ettiği eserlerinde, başlangıçta detaycı figüratif çalışmalardan zamanla soyutlamalara ve parçalamalara yönelmiş. Renk paletindeki evrim, renkli resimden soyutlamacı bir renk anlayışına doğru uzanıyor.

Galeri Kambur, 29 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak olan "Cumhuriyet Kadınları" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, kadın figürlerinin yanı sıra zaman zaman soyut peyzajlara da yer vererek sanatseverlere çeşitli duygusal katmanlar sunuyor. Sanatseverler, bu özel sergide sanatçının eserlerindeki evrimi ve kadın figürlerinin arkasındaki derin duygusal anlamları keşfetmek için Galeri Kambur'u ziyaret edebilirler.



