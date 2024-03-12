Cumhuriyet Kadınları sergisi açıldı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:53

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:54

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, kadınların toplumsal, kültürel ve siyasal alanda elde ettikleri kazanımları ve karşılaştıkları zorlukları hatırlatmak ve ilham vermek amacıyla, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor" isimli araştırma sergisi İzmir Mimarlık Merkezi’nde açıldı. 28 Nisan’a kadar açık olacak olan sergide Türk ve Alman/Avusturyalı kadınların, Cumhuriyet’in erken dönemlerinde bilim, sanat ve siyaset alanlarında elde ettikleri başarıları konu alıyor. Serginin küratörleri mimar Müge Cengizkan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Cengizkan üstlendi.

Sergide yer alan kadınların yaşam öyküleri ve çalışmaları, fotoğraflar, belgeler, videolar ve ses kayıtlarıyla sanatseverlere sunuluyor.

Sergide yer alan altı önemli isim şu şekilde:

Türk Kadınları

Halet Çambel (1916-2014): İlk Türk arkeolog ve hititologlardan. Daha sonra tarih öncesi ve erken tarih konularında uluslararası düzeyde en önemli araştırmacılar arasında yer aldı.

Mualla Eyüboğlu Anhegger (1919-2009): Mimar ve restoratör. Köy enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı ve daha sonra önemli restorasyon projelerinin başında bulundu.

Semiha Berksoy (1910-2004): Türkiye’nin ilk Müslüman opera şarkıcısı. Türkiye’ye göç eden opera yönetmeni Carl Ebert ile birlikte 1946 yılında Ankara’da Devlet Operası’nı kurdu.

Alman ve Avusturyalı Kadınlar

Erna Eckstein Schlossmann (1895-1998): Çocuk doktoru. Çocuk doktoru olan eşi Albert Eckstein ile 1935 yılında Türkiye’ye göç etti. Birlikte Türkiye’de pediatri konusunda çığır açan çalışmalara imza attılar.

Marianne Laqueur (1918-2006): 1936 yılında, doktor olan babasının Almanya’daki işini kaybetmesinden sonra ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası düzeyde ilk kadın bilgisayar uzmanı oldu.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000): Viyana’lı mimar. 1926 yılında modern ankastre mutfağın ilk örneği olan “Frankfurt mutfağı”nı tasarladı. 1926 yılında eşi Wilhelm Schütte’yle Türkiye’ye göç etti. İkisi de Güzel Sanatlar Akademisinde ders verdiler. 1941-1945 yıllarında Gestapo hapishanelerinde tutuklanıncaya kadar gerçekleştirdikleri tasarımları ve planları Türkiye’deki okul inşaatlarında yol gösterici oldu.