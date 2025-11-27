Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan esere ‘övgü’ ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), kurucu başkanı Sedat Simavi anısına 49 yıldır verdiği Sedat Simavi Ödülleri’nin 2025 sahipleri belli oldu. Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “İsmet Toto (1905-1937) Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası” başlıklı eseriyle Doç. Dr. Halil Özcan, sosyal bilimler dalında “övgü”ye layık görüldü.

Gazetecilikten edebiyata, spordan sağlık ve fen bilimlerine uzanan 9 dalda verilen ödüllerde; gazetecilik ödülüne T24’te yayımlanan “Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası” haberiyle Tolga Şardan, edebiyat ödülüne “Verda’nın Ölümü” romanıyla İnci Aral, spor ödülüne ise Avrupa cimnastik şampiyonu milli sporcu Adem Asil layık görüldü. Ödül töreninin tarihi ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.

TGC’den yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen ve Türkiye’nin en köklü mesleki ve bilimsel ödülleri arasında yer alan Sedat Simavi Ödülleri, bu yıl da gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında sahiplerini buldu.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ ŞARDAN'A

2025 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne, T24 internet haber sitesinde 22 Kasım 2024; 14 Ocak, 16-20 Mayıs ve 3 Haziran 2025 tarihlerinde yayımlanan “Dorukhan Büyükışık cinayeti dosyası” başlıklı haber dizisiyle Tolga Şardan değer görüldü. Radyo dalında Sedat Simavi Ödülü, NTV Radyo’da 8 Mart 2025’te yayınlanan “Şehir Kuşçuları: Leylekler” adlı programlarıyla Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi’ye verildi. Radyo “övgü” ödülüne ise yine NTV Radyo’da 13 Şubat 2025’te yayınlanan “Pencere: Dünya Radyo Gününde Hataylı Radyocular Anlatıyor” programı ile Zeynepgül Alp değer bulundu.

Televizyon dalında haber ödülü, NOW TV’de 27 Ocak ve 24 Şubat 2025 tarihlerinde yayınlanan “Devletin Matbaasında Gri Pasaport Skandalı” ve “Gri Pasaport Skandalında Tutuklu Kalmadı” başlıklı dosya haberleri nedeniyle Halil Sadri Yılmaz ve Kazım Gökçe’ye verildi. Televizyon haber “övgü” ödülüne ise NOW TV’de 12 Mart 2025’te yayınlanan “Sen Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?” başlıklı haberiyle Yeşim Karacaoğlu ve Serhat Yağmur değer görüldü. Karikatür dalında ödül, Leman dergisinde 29 Nisan 2025’te yayımlanan “Pazar Sevişgenleri” başlıklı bant karikatürüyle Metin Üstündağ’a verildi.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ İNCİ ARAL'IN

Edebiyat ödülünün sahibi ise “Verda’nın Ölümü” adlı romanıyla İnci Aral oldu. Sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü, “Sağın Kasveti: Otoriter Liderler ve Çalınan İsyan” adlı çalışmasıyla Dr. Zafer Yılmaz’a verildi. Fen bilimleri ödülü, “Tek Katmanlı HfTe5’in Anizotropik Yapısal, Titreşimsel, Elektronik, Optik ve Elastik Özellikleri: Bir Ab Initio Çalışma” başlıklı çalışması nedeniyle Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş’e verildi. Sağlık bilimleri ödülünün sahibi ise Prof. Dr. Sezai Yılmaz oldu. Yılmaz, “Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri” başlıklı çalışmasıyla bu dalda ödüle değer görüldü. Sedat Simavi Spor Ödülü, Avrupa cimnastik şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Adem Asil’e verildi. Spor dalındaki “övgü” ödülüne ise Dünya Para Yüzme Şampiyonu Defne Kurt değer bulundu.