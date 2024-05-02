Cumhuriyet Sanat Galerisi, Fuar İzmir’de

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:39

Bu yıl 100. yılını kutlayacak olan Cumhuriyet Gazetesi’nin etkinlik alanlarına dahil olan Cumhuriyet Sanat Galerisi, Ressam Ayla Aksoyoğlu'nun küratörlüğünde İzmir’de bu yıl ilk kez düzenlenen ve sanat ile antikaseverleri buluşturan İzmir İAAF Sanat Fuarı’nda yerini aldı.

100. YILA ÖZEL HEYKELCİK

Ressam Ayla Aksoyoğlu'nun küratörlüğünde Art Ankara, Art Contact İstanbul ve 1. Antalya Sanat Fuarı’na katılan Cumhuriyet Sanat Galerisi, pek çok sanat eseri ile İzmir İAAF Sanat Fuarı’nda da sanatseverlerin karşısına çıktı. Celal Binzet, Muhteber Demirtaş, Lütfü Günay, Yusuf Demirtaş, Hasan Mirza, Ülkü Günay, Daver Darende, heykeltıraş Şahin Ceylan’ın eserleriyle ile fuara katılan Cumhuriyet Sanat Galerisi stanttında heykeltıraş Ceylan, Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılı için özel olarak tasarladığı anı heykelciklerini de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ayla Aksoyoğlu amaçlarının Cumhuriyet Sanat Galerisi'nin, yakın zamanda bir plastik sanatlar markasına dönüşmesi olduğunu aktararak, Cumhuriyet ismiyle çalışmaktan onur duyduğunu ve Cumhuriyet'e katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

5 MAYIS’A KADAR AÇIK

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 5 Mayıs’a katar sanatseverleri ağırlayacak olan İAAF İzmir Fuarı’na 125 galeri, bin 500 sanatçı, 100 antikacının katıldı. Fuarda binlerce resim ve obje, yurt içi ve yurt dışından katılan galeriler bünyesinde İzmirli sanatseverlerle buluşacak.