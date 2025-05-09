Cumhuriyet Sanat Galerisi İzmir Sanat Fuarı’nda

Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:16

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:20

7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir/Gaziemir’de düzenlenen IAAF İzmir Sanat ve Antika Fuarı, bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluştu. DEMOS Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, 100’e yakın galeri ve sanat inisiyatifi ile bin 500’ün üzerinde sanatçının 8 bini aşkın eseri sergileniyor. Çağdaş ve klasik sanatın, çini, seramik, cam, ahşap ve heykel gibi pek çok sanat dalının buluştuğu fuar, 11 Mayıs’a dek her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhuriyet Sanat Galerisi, bu büyük sanat buluşmasında güçlü bir kadroyla yer aldı. Galerinin küratörlüğünü üstlenen Hayriye Sır rehberliğinde fuarda eserleriyle yer alan sanatçılar şunlar: Aslı Akyüz, Filiz Sır, Hayriye Sır, Kıvılcım Güngörün ve Özlem Kalmaz.Galerinin standı, izleyicilere farklı teknikler ve özgün ifade biçimleriyle hazırlanmış güçlü işler sunuyor.

Fuar kapsamında ayrıca her akşam müzik ve sanat etkinlikleri de düzenleniyor. Açılış gününde gerçekleşen “IAAF Sahne Yılın Sanat Ödülleri Töreni”nin ardından Gülsin Onay konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Takip eden günlerde ise Kerem Görsev, Hakan Aysev gibi isimlerin sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek “Duyusal Tasarım, Mekânsal Deneyim ve Yapay Zekâ Uygulamaları” başlıklı IFI WID 2025 Semineri de fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak.

11 Mayıs Pazar günü ise fuarın finalinde IAAF Sahne’de sürpriz workshoplar yer alacak.

Sanatın renkli ve çok sesli yüzünü yansıtan İzmir Sanat ve Antika Fuarı, her yaştan izleyiciye ilham veren bir sanat deneyimi sunmaya devam ediyor.