Cumhuriyet yazarları Marmaris Kitap Fuarı'nda okuyucu ile buluştu: Marmaris, Cumhuriyetçilerin kalesi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

22 yazarın katıldığı kitap günlerinde gazetemizin yazarları Mustafa Balbay ve Işık Kansu, okuyucu ile buluşarak kitaplarını imzaladı. Okuyucuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mustafa Balbay, “Marmaris’i kitapla buluşturmak çok güzel. Marmaris’te insanlar Cumhuriyet’le nefes alıp verirler. Marmaris’in ayağına taş değmesin. İnsanlar yaşadıkları yeri güzelleştirmişler. Marmaris hem güzel ve temiz kalsın diyoruz” diyerek fuara ilginin yoğun olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

‘MARMARİS, CUMHURİYETÇİLERİN KALESİ’



Işık Kansu ise “Marmaris Kitap Günleri’nde ve Marmarislilerle olmaktan gururluyuz. Kitap günleri için olanak tanıyan Sayın Başkan Mehmet Oktay’a teşekkür ederiz. Başkanın çalışmaları ve bu gelişimi kültür açısından çok değerli buluyoruz. Marmaris, Cumhuriyetçilerin kalesi. Yeni kuşakta Cumhuriyetçiliğin ve Atatürk sevgisinin var olduğunu ve sürdüğünü çeşitli Anadolu kentlerinde yaptığımız gezilerde görüyoruz. Karamsarlığa gerek yok” dedi.

Yoğun ilgi ile karşılaşan yazarlarımızla yurttaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

