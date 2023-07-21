Cumhuriyet yazarları Marmaris’te

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

3. Marmaris Kitap Günleri TV programcısı Metin Uca’nın oyunlaştırdığı ve sahneye taşıdığı “Bunu mu Demek İstedim?” isimli gösterisi ile başladı.

Bugün ise akşam İlber Ortaylı’nın “Dün Bugün Yarın” isimli söyleşisi ile başlayan kitap günlerinde 22-23 Temmuz’da gazeteci yazarlar Mustafa Balbay ve Işık Kansu Marmarislilerle bir araya gelecek. Şair Şükrü Erbaş’ın 29 Temmuz’da sevenleriyle buluşacağı Kitap Günleri’nin bir diğer etkinliği ise tarihçi Sinan Meydan’ın söyleşisi olacak. 30 Temmuz’daki söyleşide Sinan Meydan, 100 yıllık Cumhuriyet tarihini anlatacak. 6 Ağustos tarihinde de gazeteciler Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen bir söyleşi ile okuyucularla bir araya gelecek.

Marmaris 3. Kitap Günleri’nde 22 Temmuz’da Erhan Merdanoğulları, 25 Temmuz’da Ayşe Sözeri, 26 Temmuz’da Mustafa Fırat ile W. B. Bayrıl, 26-29 Temmuz’da Sibel Çelik, 28 Temmuz’da Ayten Ocak Kalınsaz, 29 Temmuz’da Neslişah Çetinkaya, 1 Ağustos’ta Hilal Kahraman, 2 Ağustos’ta Eren Aysan, 4 Ağustos’ta Mehmet Demirkapı, 5 Ağustos'ta Demet Çaltepe, 6-7 Ağustos Hüsnü Zafer Kömürcü, 10 Ağustos’ta Habil Ekrem okuyucularla buluşacak. İmza etkinlikleri Saman İskelesi’nde, söyleşiler ise Atatürk Meydanı’nda yapılacak. Kentin her fırsatta kültür ve sanatla buluşturduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yıl haziran ayında ikincisini yaptığımız Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin ardından 3. Kitap Günleri’ni yapıyoruz. Değerli büyüğümüz İlber Ortaylı, Metin Uca, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Sinan Meydan başta olmak üzere çok sayıda kıymetli yazarımızı ağırlayacağımız kitap günleri Marmarisi’mizin kültür hayatına da önemli bir katkı sunacak. Kitaplarla ve sevdiğimiz yazarlarla buluşma imkânı sağlayacak” dedi.