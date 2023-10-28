Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluşuyor
“Yaşasın Cumhuriyet” sloganı ile 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak 40. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı bugün başlıyor. Cumhuriyet Kitapları, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle hazırladığı “100. Yıl Kitaplığı” ve daha birçok nitelikli yapıtla, bu yıl da fuardaki yerini alıyor.
Gazetemizin yazarı Elçin Poyrazlar, bugün saat 13.00’te, Arif Kızılyalın da 16.00’da Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.
Cumhuriyet Kitapları yazarları Hürriyet Yaşar ve Zeynep Aliye de, gazetemizin kültür servisi muhabiri Mehmet S. Aman’ın yöneticiliğinde “Memduh Şevket Esendal’ın Yuva Kurucuları: Bir Kadın, Bir Erkeğe...” başlıklı panelde okurlarıyla bir araya gelecek. Saat 14.00’te Heybeliada Salonu’ndaki panelin ardından saat 15.00’te Yaşar, Aliye ve Aman Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.
BALBAY İZMİR KİTAP FUARI’NDA
Gazetemizin yazarı Mustafa Balbay da bugün İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayacak ve konferans verecek. Saat 13.00’te Bilgi Yayınevi standında okurlarıyla buluşacak olan Balbay, saat 15.00-15.45 arasında, “Cumhuriyet: Yüzyılları Aşan Destan” başlıklı konferansta konuşacak. Daha sonra kitaplarını imzalamaya devam edecek.
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