Cumhuriyet'e iki sanat ödülü

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet, iki sanat kurumu tarafından sanata katkı sağladığı gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

Çağdaş Sanatlar Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin 2023 yılı Onur Ödülleri’nde “kurumsal alanda” ödüle değer görüldüğü belirtildi. Ödül töreni 4 Aralık’ta Ankara Kent Konseyi binasında yapılacak. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dodi Süleyman Dündar ise Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 4 Aralık’ta başlayacak ve 13 Aralık’a kadar sürecek 53. Büyük Sergi’de Cumhuriyet gazetesine sanata sunduğu katkılardan dolayı ödül verileceğini açıkladı.

Dündar açıklamasında, “Çankaya Belediyesi’nin Cumhuriyetin evi, Cumhuriyet gazetesinin de Atatürk Devrimlerinin en gür sesi olması ve bu iki saygın kuruluşumuzun sanata ve kültüre olan desteklerini her daim sürdürmeleri bizim için büyük bir şans. ‘Cumhuriyet’in Sanat Yüzü BRHD 53. Yıl Büyük Sergisi’ kapsamında sanata katkı sunan Cumhuriyet gazetesine ödül vermek bu güzide Cumhuriyet kuruluşlarımızla aynı sahnede bulunmak büyük bir onur. Atatürk Devrimlerine sahip çıkan, ülke sanatımıza katkı sunan bütün kişi ve kuruluşlara, derneğimiz, yönetim kurulumuz ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.



