Cumhuriyetin 100. yılında İKKSD’den akademisyen sanatçılara ödül

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:38

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:40

“Türkiye’nin İlkleri Miras” sergisinde İKKSD tarafından sanatçı ve akademisyen Prof.Dr.Nur Gökbulut, Prof.Dr.Tülin Onat ve Prof.Dr.Rıdvan Çoşkun’a onur ödülü verildi. Cumhuriyetimizin 100. Yılında alanlarının öncüsü olan ilkleri başaran ve Cumhuriyetimizin yapı taşı olan kadınlarımızı anmak ve tanıtmak adına İstanbul Kartal Kültür Sanat Derneği (İKKSD) tarafından düzenlenen ve küratörlüğünü Murat Havan’ın üstlendiği “Türkiye’nin İlkleri Miras” isimli sergi ve ödül töreni Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Serginin küratörü Murat Havan, “serginin cumhuriyetimizin yapı taşı olan kadınlarımızın izlerini taşıdığını” söyledi.

Sergide ilk Türk kadın opera sanatçısı, dünyaca ünlü sanatçımız Semiha Berksoy'un çok yönlü sanatçı kimliğini, yaratıcı ışığını resmettiği tablosuyla yer alan ve ödül alan sanatçılardan Prof. Nur Gökbulut, “Bugün bu salonda olmayan, eserlere konu olan, bu resimlerin sahibi öznelere teşekkür ediyorum, onların sayesinde varız… Kimileri yazdılar, kimileri oynadılar… Hepsi Cumhuriyetimizin öncü kadınları oldular… Sergide emekleriyle, fırçalarıyla, düşünceleriyle, yürekleriyle onları bir kez daha öne çıkaran tüm sanatçılara ve sergide katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Cumhuriyetimizin ilk kadın yazarlarından, oyuncularından, bilim insanlarından, siyasetçilerinden ve sporculardan ilham alarak hazırlanan sergiyi ziyaret edenler, cumhuriyetimizin tarihine tanıklık eden kadınlarımızın hayat hikayelerini ve başarılarını sanatın diliyle görebilecekler. Sergi Kartal Belediyesi Meclis katında sanatseverleri bekliyor…