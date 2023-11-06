Cumhuriyetin 100. yılında Keskinok sergisi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:45

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:45

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Türk resim sanatının Cumhuriyet ile yaşıt sanatçılarından Kayıhan Keskinok’un “Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Resimleri” sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Türk Ocağı binasında sanatseverlerle buluştu. Sergide, 2015 yılında aramızdan ayrılan sanatçının değişik tarihlerde yaptığı Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’le ilgili resimleri yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Kayıhan Keskinok Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda sanatçının oğlu Prof. Hüseyin Çağatay Keskinok, serginin önemine değinerek, “Bu sergi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Kurtuluş Savaşı’nın resim sanatıyla anlatılmasıdır. Bu sergi, sanatçının Cumhuriyetle özdeşleşmiş yaşamının bir yansımasıdır” dedi.

Sergide, sanatçının 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı yarışmada "Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri Ödülü"nü alan Kurtuluş Savaşı resmi de sergileniyor. Bu resim, sanatçının Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri olan Kocatepe’deki Gazi Mustafa Kemal’in portresini ve komuta ettiği ordunun manzarasını canlı renklerle yansıtıyor. Ayrıca, sanatçının 2003 yılında Sanatyapım’da açılan Nazım’la Randevu, 2009 yılında Kuvayı Milliye ve 90 yaşında açılan 2013 yılında Utkunun Kenti İzmir’de Doğdum sergilerinin eserleri de görülebiliyor. Bu eserler, sanatçının Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, Nazım Hikmet’in şiirlerini ve İzmir’in tarihi dokusunu resmettiği çalışmalarıdır. Sergi, 27 Kasım 2023 tarihine kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin Türk Ocağı binasında ziyaret edilebilir. Sergi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, sanatçının Cumhuriyetle özdeşleşmiş yaşamının bir yansımasıdır.

Kayıhan Keskinok kimdir?

Kayıhan Keskinok, 1923 yılında İzmir'de doğdu. 1945 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. 1960 yılında Lozan Güzel Sanatlar Okulu'nda (Ecole des Beaux-Arts) "biçim grameri" alanında öğrenim gördü. İsviçre dönüşünde öğretmen olarak girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde aynı alana yönelik "Form ve İnşa" dersini eğitim programına soktu (1962). 1970 yılında TRT Artistik Hizmetler Şubesi’nde göreve başladı. Bu kurumda on yıl kadar çalıştıktan sonra emekli oldu. Birçok özel ödüle sahip sanatçının, İzmir ve Ankara Resim ve Heykel Müzeleri ile Yugoslavya Potiçelli Kenti Sanatçılar Kolonisi Müzesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve diğer resmi kuruluşlar ile özel koleksiyonlarda yapıtları bulunuyor. 18 Nisan 2015 günü Ankara'da yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra 30 Aralık 2015 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Keskinok Sanat Vakfı, Atatürk Cumhuriyeti çocuğu olan sanatçının varlık nedeni olan ‘Türkiye Cumhuriyetinin güzel sanatlar alanında ilerlemesi’ amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.