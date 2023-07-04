"Cumhuriyetin 100'ü İzmir" sergisi için çağrı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü için Ekim ayında "Cumhuriyetin 100'ü İzmir" sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide İzmir’de Cumhuriyet yıllarına tanıklık eden aile fotoğraflarına da yer verilecek. Sergide fotoğraflarının olması istenen yurttaşlara “Siz de Cumhuriyet’in 100’ü olun” çağrısı yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümünde çok özel bir etkinliğe imza atıyor.
"Cumhuriyetin 100'ü İzmir" sergisi Ekim ayında Kültürpark'taki Atlas Pavyonu'nda açılacak. İzmir'in 100 yıllık Cumhuriyet yolculuğuna ışık olmak amacıyla yedi farklı bölümden oluşacak serginin heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sergide sizin de fotoğrafınız olsun. 1923-1950 yılları arasında ailenizle kentin cadde, sokak, meydan, okul, özel kutlama ya da milli bayramlarda çekilmiş ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık etmiş fotoğraflara da sergide yer vermek istiyoruz” dedi.
Serginin küratörleri arasında Aylin Telef, Ayşegül Çetinkalp, Erol Özdayı, Hüseyin Erciyas, Kemal Okul, Mert Rüstem, Nur Uzakgören, Saadet Erciyas bulunuyor.
“Siz de Cumhuriyet’in 100’ü olun” başlıklı yapılan çağrıda yurttaşların fotoğraflarını 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar [email protected] mail adresine göndermeleri istendi.
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