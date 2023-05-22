‘Cumhuriyetin Aydınlanma Öncüleri’ projesi Berlin'de

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:17

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:17

DiasporaTürk, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Almanya,Yüksek Öğrenimli Türk Göçmenler Çalışma Grubu, Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı, Herkese Bilim ve Teknoloji Degisi, Savunma Haber ve Aposto’nun paydaşlığında Cumhuriyetin Aydınlanma Öncüleri Projesi oluşturuldu. Projede; “1924-1945 yılları arasında yurt dışına yüksek öğrenim için gönderilen öğrencilerin öğrenim hayatların araştırılması”, “eğitimde varlık verilen branşlar ile genç cumhuriyetin yükselme sahaları arasında bağ kurulması”, “kültür mirasının günümüz bursiyerlerine aktarılması ve gelecek yüzyıl için çözüm önerilerin getirilmesi” amaçlanıyor.

Fiziksel projeler hedefleniyor

Ayrıca proje kapsamında; “yurt dışına öğrenime gönderilen öğrenciler için ‘wikipedia’ sayfasının açılması”, “seminer, panel benzeri formatlarla çevrim içi ve fiziksel etkinliklerin düzenlenmesi”, “gelecek yüzyıl için strateji belgesi hazırlanması”, “fiziksel ve sanal sergi oluşturulması gibi alt projelerin oluşturulması” hedefleniyor.

Etkinlikler

Proje kapsamında 17 Haziran’da etkinlikler de düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde saat 10.00-16.00 arasında düzenlenecek etkinlikler ise şöyle:

. Proje Koordinatörü Ayşegül Turan’ın açılış konuşması (10.00)

. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in büyükelçilik mesajı (10.15)

. “Atatürk Vizyonu ve Cumhuriyet için Anlamı” semineri (10.30)

. Projenin Arşiv Sorumlusu Dr. Emir Öngüner’in “Erken Cumhuriyet Döneminde Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler Hakkında Yapılan Araştırmalara Yönelik Bulgular” adlı semineri (11.45)

. “Kıvılcımdan Volkana” adlı belgesel gösterimi (14.00)

. Dr. Vural Uslu’nun “Bilim Toplumu Olmak” adlı semineri (14.30)

Çevrimiçi etkinlikler yapılacak

17 Haziran’daki etkinliğin yanı sıra yaz-sonbaharda çevrimiçi etkinliklerde yapılacak. Yapılacak çevrimiçi etkinlikler şöyle:

. Cengiz Arslan’ın “Atatürk Döneminde Türk Uzmanların Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemeleri Hakkında Hazırladıkları Raporlar” adlı semineri

. “Kıvılcımların Yakınlarıyla Görüşmeler” adlı söyleşi

. “100 Yıllık Sürecin Çeşitli Politikalar Odağında Yorumlanması” adlı panel serisi

. “Kıvılcımdan Volkana” belgesel ekibinin Almanya turu.



