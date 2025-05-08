Cumhuriyetin büyük eseri Atatürk Orman Çiftliği

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:20

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:20

VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ve dedesi ve babasının çalıştığı çiftlikte doğup, büyüyen Dr.Zeki Kamil Ülkenli açılış konuşmalarında bu panelin devamının 21 Mayıs'ta Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılacak Kâmil & Orgun Ülkenli Arşiv sergisi ve yayına hazırlanan kitapla geleceğini açıkladılar.



Çerçeve konuşmasında Prof. Dr. İlhan Tekeli, kurulduğu 5 Mayıs 1925'den 2000'e kadar olan dönemi kapsayan modern tarih sunumunda kendisi de çiftlikte büyüyen Atatürk için AOÇ'in manevi değeri olduğuna ve kamuya bağışlamasının da ahlaki bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti. Bugünün meselesinin kalan arazinin nasıl korunacağı olduğunu söyleyen Prof. Tekeli; "2011'de AOÇ'in 3. derece sit alanına indirilerek ranta açılması projesine karşı, kalan arazi için tarımsal çiftlik imgesi korunarak fleksibl yeni bir proje üretmemiz ve kamusal sahibini yaratmamız gerekir" dedi.



Dr. Ülkenli’nin yönettiği panelde Prof. Dr. İhan Tekeli, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Dr. Erdal Küçükyalçın, Prof. Dr. Çağatay Keskinok ve Şehir Plancısı Funda Erkal, AOÇ'in yalnız bir tarım girişimi olmadığını, Ankara ile bütünleşmiş, bütün birimleriyle kenti besleyen, eğitimle üretimin iç içe yürütüldüğü bir yaşam kompleksi olduğunu anlattılar. Panelde, ODTÜ'de 2014'de açılan Web sitesi ve mimarlar odasının verdiği hukuku mücadele hakkında bilgi verildi. Arazinin vasiyet çerçevesinde korunması için akademi, sivil toplum ve büyükşehir belediyesini göreve çağrıldı.