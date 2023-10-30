Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık: Atatürk Müze Köşkü ve Pembe Köşk ziyarete açıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "Atatürk Müze Köşkü" ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi olan "Pembe Köşk" ziyarete açıldı. Bu iki tarihi köşk, Türkiye'nin cumhuriyet ilanının yüzüncü yılını kutlamak amacıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

"Atatürk Müze Köşkü" Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özel yaşamına tanıklık ettiği ve birçok önemli kararın alındığı bir mekân olarak bilinir. Atatürk'ün, yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923 tarihinde düzenlediği akşam yemeğinde Cumhuriyet'in ilan edileceğini açıkladığı mekân olarak da tarihe geçti.

1950 yılından beri "Atatürk Müze Köşkü" olarak hizmet veren bu köşk, Haziran 2021'de başlayan bir restorasyon sürecinin ardından cumhuriyetin 100. yıl dönümü için ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Köşk, her gün 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ayrıca, "Pembe Köşk" olarak bilinen İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi de ziyarete açıldı. Bu köşk, 26 Kasım'a kadar her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bu özel ev, "Cumhuriyet'in 100. Yılında-İlk On Yılın Hikayesi" başlıklı bir fotoğraf, belge ve obje sergisine ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyetin ilk 10 yılının hikayesini anlatan bu sergiler, ziyaretçilere cumhuriyetin ilk yıllarındaki önemli gelişmeleri sunmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler "Atatürk Müze Köşkü" ve "Pembe Köşk" müzeleriyle Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etme fırsatı buluyor.