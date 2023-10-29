Cumhuriyetin 100. yılı Aspendos'ta kutlandı...

Yayınlanma: 29.10.2023 - 20:06

Güncelleme: 29.10.2023 - 20:19

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşti. Gösteri, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılını coşkuyla kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen gösteride, 100 öğretmen ve 70 öğrenci sahne aldı. Program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin sunulması gibi özel anlar içerdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, gençleri Cumhuriyet'in değerleriyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti. Gökyüzündeki dolunayın ışığı altında ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleşen bu etkinlik, Cumhuriyet'in önemini ve ulusal birliği vurguladı.

28 Ekimde gerçekleşen etkinlik, 20.23'te 100. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. Programa, birçok önemli ismin katıldığı bu özel gecenin anlamı vurgulandı.