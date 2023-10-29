Cumhuriyetin 100. yılı Aspendos'ta kutlandı...
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlama çerçevesinde unutulmaz anlara sahne oldu.
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşti. Gösteri, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılını coşkuyla kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen gösteride, 100 öğretmen ve 70 öğrenci sahne aldı. Program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin sunulması gibi özel anlar içerdi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, gençleri Cumhuriyet'in değerleriyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti. Gökyüzündeki dolunayın ışığı altında ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde gerçekleşen bu etkinlik, Cumhuriyet'in önemini ve ulusal birliği vurguladı.
28 Ekimde gerçekleşen etkinlik, 20.23'te 100. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. Programa, birçok önemli ismin katıldığı bu özel gecenin anlamı vurgulandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi kurallara göre ödenecek?
- Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
- Yine ‘unuttu’
- Özel hatıra parası neden madeni 5 TL olarak basıldı?
- Dünya liderleri asırlık Cumhuriyetimizi kutladı
- Polatlardan özür