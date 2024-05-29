Cumhuriyet'te "Kaostan Şiire Palimpsest Bir Çözümleme" Sergisi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:55

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:55

Cumhuriyet Kültür Merkezi, 31 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında Dodi Dündar'ın "Kaostan Şiire Palimpsest Bir Çözümleme" başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, sanatseverlere modern edebiyat, resim ve sinemada palimpsest kavramının derinlemesine incelendiği çok katmanlı bir anlatı sunuyor.





Palimpsest, eserlerin çok katmanlı yapısını ve aktarım sürecini açıklayan bir kavram olarak, özellikle modern sanatta etkileyici bir ifade aracıdır. Dündar, bu sergide, palimpsest kavramını şiir ve sanat bağlamında ele alıyor. Şiir, burada iki anlamda karşımıza çıkıyor: insanın herhangi bir pratikle ulaşabileceği en etkileyici ve en ilham verici hal olarak sanat ve edebi bir anlatım dili olarak şiir. Bu iki anlamın iç içe geçtiği eserlerde, kaosun içinden sıyrılan anlam katmanları izleyiciye sunuluyor.





Sanatçının ifadesiyle, kaos, bütün bu katmanların olgunlaştığı ve sonunda ayıklanarak önümüze sunulduğu karmaşık bir anlamlar dünyasıdır. Sanatçı işte bir nevi bu kargaşadan anlamları katmanlarından ayıklayıp önümüze getiren ağır işçilerdir.





Sergi, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 18.00’de açılacak ve bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanatseverler, bu süre zarfında Dündar’ın eserleri aracılığıyla kaostan şiire uzanan sanatsal yolculuğa tanıklık edebilecekler.