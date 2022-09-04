Da Vinci Şifresi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Da Vinci Şifresi filmi nerede çekildi, IMDb puanı kaç?
Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanmış Hollywood yapımı sinema filmi, televizyon ekranlarına sık sık gelen değerli yapımlarda birisidir. Peki, Da Vinci Şifresi filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Da Vinci Şifresi filminin IMDb puanı kaç? Da Vinci Şifresi film serisi...
Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi romanı yayımlandığı dönemde tüm Hristiyan alemini ayağa kaldırmış ve Vatikan'ı zor durumda bırakmıştı. Vatikan yönetimi, yazılanları saçma bulduğunu söylemiş ve yazar Dan Brown'a karşı cephe almıştı.
Bütün bu yaşananlar, Hollywood için çok iyi bir malzeme oluşturuyordu. Hemen kolları sıvayan yapımcılar, yönetmen seçiminde hiç zorlanmadılar. Bu kişi Ron Howard'dı. Zaten Ron Howard bu romanın film yapılmasını kendisi istemişti. İşte, 2006 yılında yayımlanmış gerilim temalı Da Vinci Şifresi filminin ayrıntıları...
DA VİNCİ ŞİFRESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film Paris'e konferans vermek için gelen Profesör Robert Langdon'a (Tom Hanks) Louvre Müzesi'nden gelen bir ölüm haberiyle başlıyor. Başlarda bu ölümle hiçbir bağının bulunmadığına inanan Langdon, işin içine girdikçe tüm dünyayı sarsacak bilgilere ulaşacaktır. Fransız kriptolog ajan Neveu (Audrey Tautou) ile bir maceraya atılan profesör, bu esnada hem polisten hem de Opus Dei denilen tarikattan kaçmaktadır.
DA VİNCİ ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Tom Hanks (Prof.Robert Langdon)
- Audrey Tautou (Sophie Neveu)
- Jean Reno (Yüzbaşı Fache)
- Ian McKellen (Sir Teabeng - Öğretmen)
- Paul Bettany (Silas)
- Alfred Molina (Peder Aringorosa)
DA VİNCİ ŞİFRESİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.6/10'dur.
DA VİNCİ ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin gerçekleştiği yerler, filmin büyük başarısına büyük katkıda bulunmuştu. Fransa'nın başkenti Paris ve Birleşik Krallık çekimlere ev sahipliği yapan yerler olarak kayda geçmiştir. Daha detaylı olarak bahsetmek gerekirse filmde geçen yerler şöyle;
- Paris'te Ritz Otel
- Louvre Müzesi
- Pont du Carrousel / Louvre Köprüsü
- Montmartre, iki caddenin kesiştiği yer: Rue Becquerel ve Rue de la Bonne
- Chateau de Villette
- Tapınak Şövalyeleri Kilisesi: Tapınak Kilisesi
- Wenstminster Manastırı
- Winchester Katedrali
- Edinburgh'daki Rosslyn Şapeli
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