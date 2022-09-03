Su ve Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Su ve Ateş filmi nerede çekildi?
Özcan Deniz' in yazıp yönettiği 2013 yılı yapımı sinema filmi, televizyon ekranlarına sıklıkla gelen yapımlardan biri olarak biliniyor. İşte, Su ve Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Su ve Ateş IMDb puanı kaç?
Başrollerinde Özcan Deniz ve Yasemin Allen'ın olduğu Su ve Ateş filmi, romantik yerli filmler kategorisinde epey izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Peki, filme dair ayrıntılar neler?
SU VE ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dil eğitimi için Londra'ya giden ve eğitimi bittikten sonra da orada yaşamaya devam eden Yağmur, Kemal'le tesadüf eseri bir uçakta karşılaşır ve tesadüfler peşlerini bırakmaz. Yağmur, çok az tanıdığı ve gizemli bir yönü olduğuna inandığ Kemal'e aşık olmuştur ve aralarında bir ilişki başlar. Hayatına giren diğer adamlardan farklı olan Kemal'in ise Yağmur'dan sakladığı çok büyük sırlar vardır.
Londra'da rüya gibi günler geçiren çiftin, bugünleri kısa sürede geride kalacaktır. Asıl adı Haşmet olan Kemal, büyük bir aşiret hesaplaşması ve kan davasının içerisindedir. İki aşiretin, kanı karşılıklı olarak durdurması da tamemen Haşmet'e bağlıdır. Yağmur'u da içine sürükleyecek karanlık olaylar ise kapıdadır.
SU VE ATEŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Özcan Deniz
- Yasemin Allen
- Burçin Birben
- Pelin Akil
- Kaan Çakır
- Yusuf Akgün
- Cem Uçan
- İram Candar
SU VE ATEŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film çekimlerinin bir kısmı İngiltere Londra'da yapıldı. Diğer sahneler için İstanbul tercih edildi. Filmin hikayesi iki şehre odaklanıyor.
SU VE ATEŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.3 olarak belirlenmiştir.
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