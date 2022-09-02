Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı kaç?
2008 yapımı macera filmi Dünyanın Merkezine Yoculuk, televizyon ekranlarında izleyiciyle sık sık buluşan yapımlarda biri olarak biliniyor. Peki, Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı kaç?
Eric Brevig'in yönettiği ve başrollerinde Brendan Fraser,Josh Hutcherson ve Anita Briem'ın oynadığı 'Dünyanın Merkezine Yolculuk' filmi, Jules Verne tarafından yazılan klasikleşmiş bir bilim kurgu romanı Arzın Merkezine Seyahat eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. İşte, ayrıntılar...
DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, maceraperest bir bilim adamı olan amcası (Fraser) ile, İzlanda'ya giden Sean (Hutcherson), burada onlara rehberlik eden Hannah'nın (Briem), tesadüfen gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaşka bir dünya keşfetmelerini konu alıyor.
DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Brendan Fraser -Prof. Trevor Anderson
- Josh Hutcherson -Sean Anderson
- Anita Briem -Hannah Ásgeirsson
- Seth Meyers -Prof. Alan Kitzens
- Jean Michel Paré -Max Anderson
- Jane Wheeler -Elizabeth Anderson
- Giancarlo Caltabiano -Leonard
- Garth Gilker -Sigurbjörn Ásgeirsson
DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyanın Merkezine Yolculuk akşamın filmleri bugün hangi film var? Film macera filmi yabancı film bilim kurgu bilimkurgu
İlgili Haberler
- Uçuş Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Uçuş Planı filminin IMDb puanı kaç?
- Ateş ile Yangın filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş ile Yangın filminin IMDb puanı kaç?
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin IMDb puanı kaçtır?
-
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki
- Bahçeli'den 'Sedat Peker' açıklaması