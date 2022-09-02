Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı kaç?

2008 yapımı macera filmi Dünyanın Merkezine Yoculuk, televizyon ekranlarında izleyiciyle sık sık buluşan yapımlarda biri olarak biliniyor. Peki, Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 15:44
Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin IMDb puanı kaç?
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Eric Brevig'in yönettiği ve başrollerinde Brendan Fraser,Josh Hutcherson ve Anita Briem'ın oynadığı 'Dünyanın Merkezine Yolculuk' filmi, Jules Verne tarafından yazılan klasikleşmiş bir bilim kurgu romanı Arzın Merkezine Seyahat eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır. İşte, ayrıntılar...

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, maceraperest bir bilim adamı olan amcası (Fraser) ile, İzlanda'ya giden Sean (Hutcherson), burada onlara rehberlik eden Hannah'nın (Briem), tesadüfen gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaşka bir dünya keşfetmelerini konu alıyor.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Brendan Fraser -Prof. Trevor Anderson
  • Josh Hutcherson -Sean Anderson
  • Anita Briem -Hannah Ásgeirsson
  • Seth Meyers -Prof. Alan Kitzens
  • Jean Michel Paré -Max Anderson
  • Jane Wheeler -Elizabeth Anderson
  • Giancarlo Caltabiano -Leonard
  • Garth Gilker -Sigurbjörn Ásgeirsson

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.8/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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