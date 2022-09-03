Saplantı filminin konusu nedir, IMDb puanı kaç? Saplantı filminin oyuncuları kim?
Denise Di Novi tarafından yönetilen 2017 yapımı ABD filmi 'Saplantı', televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Saplantı filminin konusu nedir, IMDb puanı kaç? Saplantı filminin oyuncuları kim?
Gerilim dolu senaryosuyla sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Saplantı filmi, 'diğer' kadınla olan mücadelenin anlatıldığı bir yapımdır. İşte, filmin ayrıntıları...
SAPLANTI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Tessa Connover eşiyle boşanmış bir kadındır. Ayrılığın acısıyla zar zor baş edebilen kadının hayatı eski kocası David'in vurduğu bir darbeyle daha sallanır. David Julia Banks adında bir kadınla tanışmıştır ve onunla evlenme hayalleri kurmaktadır. Üstelik David Julia'yı eskiden Tessa'yla birlikte yaşadıkları eve getirmiş, küçük kızları Lilly ile de tanıştırmıştır. Nişanlılık ve üvey annelik rollerine adapte olmaya çalışan Julia her ne kadar hayatının aşkını bulduğunu ve onu çok güzel günlerin beklediğini düşünse de, Tessa'nın tehlikeli saplantıları beklediklerinin tam tersini sunacaktır.
SAPLANTI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 5.1/10 olarak belirlenmiştir.
SAPLANTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Rosario Dawson
- Katherine Heigl
- Geoff Stults
- Cheryl Ladd
- Sarah Burns
- Whitney Cummings
- Simon Kassianides
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